MLB／克服5局症 達比修本季首勝開張

2018-05-21 06:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



賽季開打將近2個月，達比修有終於拿到他加盟小熊後的第一場勝投；他度過一開賽的亂流，之後回穩並找到節奏，並且克服為人詬病的「5局症」，最後繳出6局丟1分的成績，再加上隊友回以3轟的火力支援，小熊終場以6：1擊敗紅人，達比修也稍稍「洗白」。 賽季開打將近2個月，達比修有終於拿到他加盟小熊後的第一場勝投。 美聯社 分享 facebook

1局下達比修有就發生狀況，保送、安打和觸身球都出現，讓教練團立刻叫了一次暫停，重新進入比賽後，達比修面對一人出局、滿壘，只讓薛布勒（Scott Schebler）敲安丟掉1分，將這局傷害降到最低。

達比修有沒讓紅人打者再越雷池，接下來5局有4局送出3上3下，其中5局下用雙殺安然過關，第6局投完後退場，以94顆球完成優質先發，總計今天只被敲2支安打，雖然有3個保送，但也飆出7次三振，防禦率4.95。

在達比修有掉分後，小熊隊友下個半局立刻予以火力救援，史瓦柏（Kyle Schwarber）和貝茲（Javier Baez）連續2棒開轟，瞬間3分入袋，下一局佐布里斯特（Ben Zobrist）加入全壘打的行列，用陽春砲共襄盛舉。

歷經噓聲、流感和膝蓋抽筋後，達比修有總算嘗到勝投滋味，紅人先發的馬勒（Tyler Mahle）則以6局丟4分承擔敗投。