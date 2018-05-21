MLB／馬林魚牛棚9下狂失6分 陳偉殷勝投落空

2018-05-21 05:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷在客場對勇士隊先發，5.1局投球被敲5支安打、丟2分，可惜勝投資格卻在比賽最後一刻飛走，勇士9局下對馬林魚牛棚展開絕地大反攻，灌進6分以10：9逆轉，殷仔的本季第2勝只得再等等。

陳偉殷前面3局沒被敲出任何一支安打，直到4局上1人出局，才讓弗里曼（Freddie Freeman）敲安破功，他之後又連抓6個出局數，沒想到接著遇上「撞牆期」，被連敲4支安打丟2分，讓教練團就此啟動牛棚。

總計今天陳偉殷共用82球，其中56球是好球，送出5次三振和一次保送，賽後防禦率降到6.55；對飛球型的「殷仔」來說，另一項好消息是他已經連續2場沒被擊出全壘打。

受益於布林森（Lewis Brinson）的滿貫砲，馬林魚4局上形成6分大局，另外，羅哈斯（Miguel Rojas）稍後也演出單場雙響，個人獨賺3分打點，結果一路勝券在握並帶著9：4領先進入最後半局的馬林魚，最後卻在陰溝裡翻船。

馬林魚派上齊格勒（Brad Ziegler）和葛雷諾（Tayron Guerrero）登板把關，卻都壓不住陣腳，勇士2人出局後接連擊出安打和獲得保送，遲遲抓不到最後一個出局數，滿壘情況下，這個半局先被K掉的史旺森（Dansby Swanson）又上場打擊，用帶進2分打點的再見安打一棒了結比賽，也打掉陳偉殷的勝投。