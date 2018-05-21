MLB／陳偉殷作客戰勇士 拚本季第二勝

2018-05-21 03:41 中央社 記者鄭崇生華盛頓20日專電



效力於邁阿密馬林魚隊的旅美左投陳偉殷今天下午作客先發、出戰亞特蘭大勇士隊，勇士隊目前戰績為國聯首位，陳偉殷要搶勝投，得挺過勇士隊打線的考驗。 邁阿密馬林魚隊的旅美左投陳偉殷下午作客先發、出戰亞特蘭大勇士隊。 美聯社 分享 facebook

陳偉殷上一場先發是15日出戰道奇隊，投4又1/3局被敲出3支安打、無失分、也無關勝敗，目前戰績1勝2敗、防禦率7.56，而他今天作客戰勇士，勇士隊的團隊打擊率高居全大聯盟第三，預料對陳偉殷將是場硬仗。

陳偉殷大聯盟生涯與勇士隊有5次交手經驗，總計勇士隊打線從陳偉殷手中敲出24支安打，陳偉殷有9分責失分，戰績1勝1敗，對戰防禦率為2.93。

勇士隊目前戰績27勝、17敗，在國聯排第一。