賽揚獎強投成全壘製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

曾在2010年勇奪賽揚獎，堪稱21世紀最佳投手之一的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）近況實在悽慘。儘管季仍被水手總教頭委以重任，成為史上第4位連續10年擔任開幕賽先發的投手。但自此之後赫南德茲表現每下愈況，不但防禦率高達5.53（全大聯盟倒數第八），進階數據WAR更是不堪入目的-0.1（先發投手中倒數第四）。赫南德茲不但早已將王牌投手的寶座拱手讓給最近投出無安打比賽的隊友派克斯頓（James Paxton），以他現在的表現，甚至算不上是稱職的四五號投手。這位年僅32歲的「國王」退化速度之快實在令人訝異。

赫南德茲從2007到2016年連10季的防禦率都在4.00以下，但本季至今是慘不忍睹的5.53。 美聯社 分享 facebook

看了赫南德茲今年荒腔走板的表現，大概很難想像，就在不到三年前他還是單季18勝、防禦率3.53的一流投手。當年的國王不但強大而且常保健康。在2009年到2014年間他除了贏得一座賽揚獎外，還拿下兩次防禦率第一、一次勝投王而且每年投球局數及三振都在兩百以上。這六年當中赫南德茲的單季防禦率從未高過3.47，平均防禦率只有2.73，還投出一次完全比賽。如果從赫南德茲升上大聯盟的第一個完整球季算起，這位「國王」的豐功偉業就更多了。在2006年到2015年的十年間，赫南德茲不論WAR（47.8）、投球局數（2178局）、三振數（2,065次）、每九局三振次數（8.53）都是第一；先發（322場，第二）、勝投（139場，第三）、完投（25場，第四）、完封（11場，第四）、防禦率（3.13，第四）也都名列前茅。

赫南德茲是鈴木一朗之後水手隊長期的看板人物，生涯成績也相當亮眼。 2014 Topps 球員卡 分享 facebook

赫南德茲嚴重退化的原因無他，在於他的各種球路球速都已一蹶不振。過去他不論投出速球、變速球、曲球或滑球都能三振打者或製造出局。但這四種球路的球速逐年不斷下滑，直到今年甚至全部創下生涯新低。尤其是快速球從2005年的95.8英哩一路跌落到本季的89.2英哩。就在「高齡」35歲的韋蘭德（Justin Verlander）仍能投出超過98英哩快速球的同時，不過才32歲的赫南德茲球速卻已經慢得快被猶是一尾活龍的柯隆（Bartolo Colon）追過。

失去了球速的赫南德茲不得不投更多曲球來應付打者，但時常落在好球帶之外的曲球就像國王的新衣一樣矇騙不了對手。本季赫南德茲讓打者揮空的比率是生涯新低的8%，同時好球率41.2%也是生涯次低。當他投進好球帶時被打者擊中的比率卻又高達92.1%（生涯新高，同時也是全聯盟第四）。如此一來他被全壘打砲轟的機率也就大大提昇。最近兩季赫南德茲合計只投了142局，已被對手擊出多達27支全壘打——甚至比他生涯任何一季都還要高，其中還有將近一半是在以「打者墳場」聞名的水手主場被擊出，這叫觀眾席上奮力揮舞著黃色手巾為他加油的國王死忠球迷們情何以堪？

赫南德茲失去球速之後只能靠曲球撐住場面，但已無法騙到對方打者，一送出好球就很容易被轟全壘打。 美聯社 分享 facebook

話雖如此，赫南德茲運氣還不錯，目前累積五場勝投竟是全隊最多。本季水手似乎也跟他一樣幸運，儘管球季開打前並不被看好，現階段團隊得分也僅比失分多出6分，卻能取得26勝19敗暫居外卡第二名。然而水手高層不會傻到以為現有殘破的先發投手陣容足以帶領他們打進季後賽。因為除了已成真王牌的派克斯頓外，包括赫南德茲、李克（Mike Leake，防禦率6.00）、岡薩雷斯（Marco Gonzales，防禦率4.66）以及進傷兵名單的拉米瑞茲（Erasmo Ramirez，防禦率10.24）無一不是表現荒腔走板。目前水手先發投手的防禦率是全聯盟倒數第十（4.57），如果沒有派克斯頓挺身而出，加上被趕鴨子上架轉先發的救援投手路布藍（Wade LeBlanc）令人驚豔的表現，景象還會更為悽慘。

赫南德茲(左二)曾在2010球季獲得美聯賽揚獎，當年他的戰績只有13勝12敗，但投球內容實在優異了，最後還是打敗了21勝的沙巴西亞。 歐新社資料照片 分享 facebook

自從上季NFL的水牛城比爾隊終於打進季後賽後，現今四大運動中睽違季後賽最久球隊的臭名就轉而落在水手隊上，而赫南德茲正是這項不名譽紀錄的最佳（或者該說最慘）見證者。「終生水手」的他過去不論投得再出色，始終苦無在季後賽施展身手的機會。如今這位國王已被拉下寶座，表現甚至可能不如3A投手的他這兩年平均年薪卻是全隊最高的兩千七百多萬美金，成了水手最沈重的包袱，甚至可說是水手力圖振作、尋求補強的一大絆腳石。「老驥伏櫪，志在千里。」現年才32歲的赫南德茲絕不足以言老，但他是否仍有心力圖振作？如果答案是否定的，這位水手史上最偉大的投手不但可能終身與季後賽無緣，恐怕再也無法重返過去的榮耀。