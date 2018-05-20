中職／赴美春訓成轉捩點 楊志龍本季自信心大增

2018-05-20 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟投手楊志龍。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊楊志龍近期擔任「假先發」表現亮眼，連4場出賽合計投9局只有1分責失，表現也獲總教練史耐德肯定，有機會擠進先發輪值中，楊志龍認為，今年自己最大的不同在於自信心的增加。

楊志龍前年選秀第3輪被中信兄弟選進，去年自7月起在一軍中繼出賽，但表現不理想，他坦言自己心態上太急於表現。今年他心態轉換，在教練團和球隊心理輔導師的鼓勵、協助下，信心增強許多，他也說：「今年做了比較多的準備。」

「今年自己比較有自信，敢去攻擊好球帶，不像之前會害怕被打，就投邊邊角角的。」楊志龍認為，今年季初球隊赴美春訓，是他找回自信的轉捩點，「在那邊遇到的小聯盟3A的打者，自己還可以解決他們，讓我找回非常大的信心，不會再害怕失投球。」

今年楊志龍原本就有機會爭取進開季先發輪值，之後還是從二軍出發，直到5月拚上一軍，除了第一場比賽是中繼出賽，之後連4場都擔任「假先發」角色，原本都投2局，昨天對上猿隊局數拉長到3局。

楊志龍提到：「昨天賽前給我的任務是2局，但教練有說，如果順利就多投1局。」而他先發3局無失分，還飆5次三振，他說：「就是不要怕對決打者，先搶到好球數，如果球數有搶到，決勝球會比較有自信。」

然而因這幾場被設定為先吃局數的「假先發」，即使展現精彩壓制力，仍在完成2或3局投球任務後就退場，他說：「當然是會想繼續投下去，但這是教練給我的任務，我就盡力為球隊付出、替球隊貢獻。」