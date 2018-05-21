MLB／天使主場對戰光芒 大谷登板拚助球隊止敗

相關新聞
MLB／陳偉殷5.1局5K好投 對戰勇士勝投候選2018-05-21 04:04
MLB／陳偉殷作客戰勇士 拚本季第二勝2018-05-21 03:41
MLB／烏雷納7敗獨居榜首 出賽10場馬林魚全敗2018-05-20 19:39
MLB╱陷入空前低潮 葛瑞格里歐斯超無奈2018-05-20 17:22
MLB／7歲童戰勝病魔 皇家布特拉兌現染髮承諾2018-05-20 16:57
MLB／陳偉殷21日先發對勇士 搶勝將是硬仗2018-05-20 15:16
MLB╱天使米多頓動手術 至少休兵一年2018-05-20 13:27
MLB／薛則創百K最速紀錄 國民牛棚放火2連敗2018-05-20 12:48
MLB／今日戰績表 天使不敵光芒吞5連敗2018-05-20 12:12
MLB／塞揚對決 克魯柏K倒凱柯奪第7勝2018-05-20 11:46
MLB／洋基5轟挫皇家 希克斯跑出第二支場內轟2018-05-20 11:24
MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人2018-05-20 10:15
大谷翔平2018球季投、打紀錄2018-05-19 14:00
卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩2018-05-18 07:00
投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投2018-05-17 07:00
陳偉殷2018球季出賽紀錄2018-05-16 11:08
連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇2018-05-16 09:13
大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？2018-05-15 07:00
兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？2018-05-14 13:48
火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代2018-05-11 07:00
伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現2018-05-10 07:00
不在馬林魚未來計畫內 陳偉殷應沉著走自己的路2018-05-08 07:00
拆散復仇者聯盟 大都會走出正確的第一步2018-05-08 07:00
MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝2018-05-07 07:20
陳偉殷生涯首遇紅人 首局就挨背靠背震撼彈2018-05-05 09:20
勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒2018-05-04 07:00
曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛2018-05-03 07:00
王建民跑壘前車之鑑 天使應讓大谷專心投球2018-04-30 07:00
闊別362天再度先發 陳偉殷首局飆3K強勢回歸2018-04-29 11:09
大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響2018-04-27 07:00
教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流2018-04-26 07:00
波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞2018-04-25 07:00
大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完2018-04-23 07:00
大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值2018-03-21 15:47
決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟2018-01-23 11:01
熱門文章
NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克2018-05-20 11:13
NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍2018-05-20 12:20
火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題2018-05-20 15:56
NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己2018-05-20 13:28
NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位2018-05-20 09:59
NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現2018-05-20 13:29
籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣2018-05-20 18:49
NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做2018-05-20 17:50
NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰2018-05-20 18:04
NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律2018-05-20 11:05
NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球2018-05-20 08:19
HBL／球場補過母親節 馬建豪偕母見偶像2018-05-20 14:15
NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面2018-05-20 14:50
MLB／洋基5轟挫皇家 希克斯跑出第二支場內轟2018-05-20 11:24
MLB／大谷挑戰全壘打大賽？天使教頭開綠燈2018-05-20 09:52
湯優盃羽賽／球后小戴加持 中華女團3:1勝香港2018-05-20 14:28
NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」2018-05-20 15:01
MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人2018-05-20 10:15
MLB╱陷入空前低潮 葛瑞格里歐斯超無奈2018-05-20 17:22
MLB／烏雷納7敗獨居榜首 出賽10場馬林魚全敗2018-05-20 19:39
籃球經典賽／林志傑領軍 黃金世代逆轉勝2018-05-20 18:06
NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵2018-05-20 17:19
中職／羅力屠獅不再有優勢 葉君璋考慮閃避2018-05-20 17:46
MLB／陳偉殷21日先發對勇士 搶勝將是硬仗2018-05-20 15:16
中職／施子謙5勝躍居榜首 獅隊連贏悍將12場2018-05-20 20:43
中職／黃鈞聲緊急升一軍先發 王柏融本季首缺陣2018-05-20 16:45
NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受2018-05-20 17:15
MLB／塞揚對決 克魯柏K倒凱柯奪第7勝2018-05-20 11:46
MLB／薛則創百K最速紀錄 國民牛棚放火2連敗2018-05-20 12:48
羅馬女網賽／哈蕾普拍落莎娃 決賽重演去年戲碼2018-05-20 09:11
湯優盃羽賽／女團戴資穎打頭陣 搶下開門紅2018-05-20 12:37
NBA 2018季後賽對戰表─東區2018-05-20 11:13
MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會2018-05-20 08:17
中職／張志豪10局下再見安 兄弟5：4勝猿2018-05-20 21:16
NBA╱何時來美？ 唐契奇添「選秀變數」2018-05-20 17:17
中職／膝傷休一天自請先發 張志豪當英雄2018-05-20 21:33
籃球經典賽／撞倒偶像 陳盈駿要向陳信安道歉2018-05-20 21:24
中職／悍將3洋投吞9敗 陳鏞基：不知為何打這麼好2018-05-20 21:21
中職／赴美春訓成轉捩點 楊志龍本季自信心大增2018-05-20 17:58
湯優盃羽賽／周天成、王子維領銜 中華男團輕取德國2018-05-20 23:05
留言