MLB／天使主場對戰光芒 大谷登板拚助球隊止敗

2018-05-21 04:00 聯合新聞網 文字直播



大谷翔平主場登板迎戰光芒。 美聯社 分享 facebook

《賽前報導》

大谷翔平將在天使與光芒系列賽最後一場登板，本季他的投球表現是3勝1敗，防禦率3.58，32.2局中送出了43次三振，近兩場都繳出優質先發，前一戰對雙城更在6.1局中送出11K。

天使近來吞下5連敗，是球隊本季最長連敗，戰績25勝21敗，近只贏得兩勝，9從開季在美聯西區獨走，至目前排名美聯西區第三，即將面臨五成勝率保衛戰。光芒則是賽前拉出本季最長6連勝，戰績22勝22負登上五成，排名美聯東區第三。