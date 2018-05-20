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MLB╱天使米多頓動手術 至少休兵一年

2018-05-20 13:27世界日報 編譯組／綜合報導

天使米多頓動手術，至少休兵一年。 美聯社
天使米多頓動手術，至少休兵一年。 美聯社
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洛杉磯天使隊投手米多頓（Keynan Middleton）因肘部受傷，必須動手術。

米多頓17日說，決定接受手肘尺骨附屬韌帶重建手術（Tommy John），因此在本賽季剩餘時間將無法參加比賽，2019賽季大部分時間或許也不能上場。

手術後通常需要接受12個月至18個月的復健，不過因米多頓是一名救援投手，有望一年後即可康復。

米多頓為目前所處境況感到很遺憾，天使隊在今年的比賽很有競爭力，無法在本賽季繼續為球隊效力，讓他感覺很糟糕。

24歲的米多頓4月底因肘關節輕微發炎被列入傷兵名單，上周重新出場，在三場比賽中投球，13日在投第九球時感覺肘部不適。他說，當時投出一個變速球，當球離開手掌時，就知道有些不對勁。

但米多頓再次投球，這次是一個時速88哩的直球，而他投出的上個直球時速96哩。捕手馬多納度（Martin Maldonado）注意到球速下降，立即找來隊醫，米多頓沒有嘗試再次投球便離開賽場。

米多頓受傷前因表現突出可望成為天使隊守護神，他表示不會為過早脫離傷兵名單參加比賽感到後悔。他說，一切已經發生，他想盡其所能上場比賽。他當時感覺狀態足夠好才決定重返賽場，目前遇到這樣的結果很遺憾。

14日MRI核磁共振檢查結果顯示，米多頓尺骨附屬韌帶（ulnar collateral ligament）受損，他到辛辛那提找柯瑞切克(Timothy Kremchek)醫師尋求第二診療意見，柯瑞切克建議他做手術。醫師和他討論各種可選擇的治療方案，最終確定手術為最佳方法。

米多頓將成為自2014年8月以來，接受手肘尺骨附屬韌帶重建手術的第五位天使隊投手。他說，很遺憾，職棒投手很容易出現尺骨附屬韌帶損傷。但他堅信自己能夠復原，經過努力復健，希望自己甚至能更加強勢地回歸賽場。

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