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MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人

2018-05-20 10:15聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透
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亞洲三投明天同日先發，台灣由左投陳偉殷代表，要爭取本季第2勝，日籍大谷翔平、達比修有也都登板先發，相較於大谷翔平邁向第4勝，達比修有仍在等待勝投開張。

為了準備明天先發，大谷翔平今天未上場打擊，在休息區也沒閒著，仔細觀察光芒打者，這3場比賽看下來，大谷翔平表示：「跟看影片比起來，能像這樣親眼看看他們的打擊，有許多訊息需要吸收，我相信對我有幫助。」

大谷翔平將在天使與光芒系列賽最後一場登板，本季他的投球表現是3勝1敗，防禦率3.58，32.2局中送出了43次三振，近兩場都繳出優質先發，前一戰對雙城更在6.1局中送出11K。

陳偉殷近3場都投不滿5局，加起來僅11.1局，生涯少見，好現象是上一場先發4.1局無失分，擺脫前2場合計掉13分的狀況，明天凌晨迎戰勇士，要小心還沒對過的超級新人「雙A」。

陳偉殷。 美聯社
陳偉殷。 美聯社
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勇士目前戰績排名國聯東區第一，兩名大物新秀表現亮眼，大聯盟二年級生奧比斯（Ozzie Albies）今天賽前已敲出13轟，與哈波（Bryce Harper）並列國聯最多，評價與大谷翔平並列的亞古納（Ronald Acuna Jr.）打擊率2成53，另有4轟、8打點。

這是陳偉殷本季首次對勇士，生涯對戰5場1勝1敗、防禦率2.93，對前隊友馬卡基斯（Nick Markakis）最有心得，7打數僅被敲1安，不過要特別小心弗里曼（Freddie Freeman），不僅今年打擊率超過3成，生涯對陳偉殷9打數4安打，打擊率高達4成44。

達比修有本季罹患「5局亂流」，出賽7場只有2場投超過6局，防禦率5.56，吞下3連敗，前一戰因抽筋僅投4局失1分情況下退場，明對紅人要爭取本季首勝。

達比修有 美聯社
達比修有 美聯社
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大谷翔平陳偉殷勇士

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