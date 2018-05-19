MLB／大谷擊出二壘安 大聯盟第5支

2018-05-19 11:47 中央社 安那罕18日專電



大谷首次上場打擊就擊出深遠的二壘安打。 路透 分享 facebook

效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，在天使安那罕主場對戰坦帕灣光芒隊，首次上場打擊就擊出深遠的二壘安打。

大谷翔平這場比賽先發指定打擊擔任第5棒，今晚2局下首次上場打擊，奮力擊出中間方向的深遠飛球。

不過這飛球最後在全壘打牆前落地，形成二壘安打，根據大聯盟的紀錄顯示，這是大谷翔平轉美職後所擊出的第5支二壘安打。

之後大谷翔平靠著隊友擊出內野滾地進占三壘，但光芒的外野守備，隨後接殺眼看即將落地的飛球，3人出局，大谷翔平未能回本壘得分。