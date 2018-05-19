MLB／告別假先發 大都會狄葛隆7局飆13K

2018-05-19 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



狄葛隆前次先發只投1局，這次不給教練提早換投理由，送出追平個人最佳的單場13K。 美聯社 分享 facebook

上一場先發只用45球投完1局，大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）今天不用再「假先發」，主場對響尾蛇投出7局失1分的佳作，並送出追平個人最佳的單場13K，幫助球隊以3：1勝出的他，今年戰績4勝0敗，防禦率僅1.75。

因為月初上場打擊時手臂不適，狄葛隆進入10天傷兵名單，今天僅是他復出後第2戰，和6天前相比，狄葛隆此役展現高效率，7局用100球，共被敲6支安打，直到6局上才被蘇薩（Steven Souza Jr.）和藍布（Jake Lamb）的串聯安打打丟一分，中斷連續24.1局未失分的紀錄。

當被問到賽前是否會擔心上一場「假先發」帶來不良影響，狄葛隆回答，「一點也不，那才一局而已，只是有點奇怪罷了，今天我有三振的能力，可以在任何球數時丟出任何球種，我感覺很好，是我接近最佳狀態的一次。」

響尾蛇先發投手賈德利（Zack Godley）雖然也投出6局失3分（1責失分）的優質先發，可惜隊友不僅打擊不幫忙，守備也出包；1局下因為二壘手戴斯卡索（Daniel Descalso）的接球失誤，讓該局多丟2分，最後承擔敗投。

大都會由康佛托（Michael Conforto）貢獻2分打點，除了1局下先用安打補刀外，第5局也掌握住2人出局，一、二壘有人的機會，敲回隊上的第3分以添保險，而終結者法米利亞（Jeurys Familia）也在最後半局守住這2分領先，收下本季第12個救援點。