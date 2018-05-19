親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

太棒了！墜落傘兵秦良丰 醫院：生命已穩定

若陳菊選北市長 呂秀蓮：會發文讓她終身受傷

MLB／告別假先發 大都會狄葛隆7局飆13K

2018-05-19 11:20聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

狄葛隆前次先發只投1局，這次不給教練提早換投理由，送出追平個人最佳的單場13K。...
狄葛隆前次先發只投1局，這次不給教練提早換投理由，送出追平個人最佳的單場13K。 美聯社
分享

上一場先發只用45球投完1局，大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）今天不用再「假先發」，主場對響尾蛇投出7局失1分的佳作，並送出追平個人最佳的單場13K，幫助球隊以3：1勝出的他，今年戰績4勝0敗，防禦率僅1.75。

因為月初上場打擊時手臂不適，狄葛隆進入10天傷兵名單，今天僅是他復出後第2戰，和6天前相比，狄葛隆此役展現高效率，7局用100球，共被敲6支安打，直到6局上才被蘇薩（Steven Souza Jr.）和藍布（Jake Lamb）的串聯安打打丟一分，中斷連續24.1局未失分的紀錄。

當被問到賽前是否會擔心上一場「假先發」帶來不良影響，狄葛隆回答，「一點也不，那才一局而已，只是有點奇怪罷了，今天我有三振的能力，可以在任何球數時丟出任何球種，我感覺很好，是我接近最佳狀態的一次。」

響尾蛇先發投手賈德利（Zack Godley）雖然也投出6局失3分（1責失分）的優質先發，可惜隊友不僅打擊不幫忙，守備也出包；1局下因為二壘手戴斯卡索（Daniel Descalso）的接球失誤，讓該局多丟2分，最後承擔敗投。

大都會由康佛托（Michael Conforto）貢獻2分打點，除了1局下先用安打補刀外，第5局也掌握住2人出局，一、二壘有人的機會，敲回隊上的第3分以添保險，而終結者法米利亞（Jeurys Familia）也在最後半局守住這2分領先，收下本季第12個救援點。

大都會響尾蛇

相關新聞

MLB／光芒也玩假先發 推後援投手羅莫先發

2018-05-19 07:20

MLB／50萬轉推的約定 大都會兌女高中生心願

2018-05-19 09:39

MLB／曾指控太空人作弊 包爾捐錢遞橄欖枝

2018-05-19 08:42

MLB／大谷擊出二壘安 大聯盟第5支

2018-05-19 11:47

MLB／大都會缺外野手 提博有表現機會

2018-05-19 11:05

MLB／道奇近10戰僅拿2勝 克蕭復出依舊無期

2018-05-19 10:36

MLB／大谷開轟無用 自責沒早點打出來

2018-05-19 00:27

MLB／比較美、日職 大谷翔平：差別在速度

2018-05-18 17:36

MLB／今日戰績表 大谷開轟無助天使奪勝

2018-05-18 15:15

MLB／道奇傷兵希爾 可望20日對國民先發

2018-05-18 14:10

MLB／巴瑞亞好投仍被下放 天使教頭：只是暫時

2018-05-18 14:07

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-18 13:40

MLB／大谷第6轟出爐 中斷天使21局無得分乾旱

2018-05-18 13:29

MiLB／李振昌連3場無失分 江少慶被打爆吞首敗

2018-05-18 13:23

MiLB／江少慶7局挨3轟吞敗 張育成吞2K

2018-05-18 12:58

MLB／對金鶯完投失2分 普萊斯奪第4勝

2018-05-18 12:03

MLB／微調投球機制 前田8局0失分率道奇奪勝

2018-05-18 08:12

MLB／暴風雨來亂 洋基被迫在機場過夜

2018-05-18 08:12

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-05-16 11:08

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

2018-05-15 07:00

兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？

2018-05-14 13:48

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00

伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現

2018-05-10 07:00

不在馬林魚未來計畫內 陳偉殷應沉著走自己的路

2018-05-08 07:00

拆散復仇者聯盟 大都會走出正確的第一步

2018-05-08 07:00

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

陳偉殷生涯首遇紅人 首局就挨背靠背震撼彈

2018-05-05 09:20

勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

2018-05-04 07:00

曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

2018-05-03 07:00

王建民跑壘前車之鑑 天使應讓大谷專心投球

2018-04-30 07:00

闊別362天再度先發 陳偉殷首局飆3K強勢回歸

2018-04-29 11:09

大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響

2018-04-27 07:00

教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流

2018-04-26 07:00

波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞

2018-04-25 07:00

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00
看更多

熱門文章

MLB／大谷第6轟出爐 中斷天使21局無得分乾旱

2018-05-18 13:29

MLB／比較美、日職 大谷翔平：差別在速度

2018-05-18 17:36

NBA／格林商業頭腦佳 早註冊漢普頓5人組商標

2018-05-18 17:24

NBA／寶貝三千煩惱絲 泰托姆罕為人知的執著

2018-05-18 15:30

籃球／替好朋友宣傳 林書豪惡搞周杰倫宣傳照

2018-05-18 11:43

NBA／頸部扭傷無大礙 詹姆斯完成所有訓練

2018-05-18 13:25

韓職／王維中5局好投 拿下本季第4勝

2018-05-18 20:51

NBA／老鷹施羅德求去 點名公鹿溜馬為理想東家

2018-05-18 13:00

NBA／膝傷復出表現有落差 柯瑞成勇士漏洞？

2018-05-18 18:03

韓職／王維中表現亮眼 日職歐力士派人調查

2018-05-19 08:13

放杜蘭特不放浪花兄弟 火箭打出勇士宇宙隊破綻

2018-05-19 10:45

韓職／王維中5局無失分 教頭：扛起王牌責任

2018-05-19 00:16

NBA／馬蹄鐵和抽一半雪茄 細數樂透選秀幸運物

2018-05-18 17:45

NBA／主場龍客場蟲 綠衫軍最大隱憂

2018-05-18 17:06

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00

韓職／王維中復出 5局無失分勝投候選退場

2018-05-18 19:42

NBA／火箭G3作客勇士 哈登：保持侵略性

2018-05-19 00:28

NBA／腿傷無礙訓練 保羅為槍擊事件哀悼

2018-05-19 08:54

NBA／暴龍難跨騎士障礙 總裁：首戰若贏將不同

2018-05-19 10:06

NBA／被指偷走厄文 綠衫軍總管：交易很公平

2018-05-19 09:29

羽球／戴資穎獲總統教育獎 25萬獎金全做公益

2018-05-18 15:19

MiLB／李振昌連3場無失分 江少慶被打爆吞首敗

2018-05-18 13:23

中職／兄弟假先發再破功 鄭凱文救援砸鍋吞敗

2018-05-19 00:24

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-18 13:40

MLB／大谷開轟無用 自責沒早點打出來

2018-05-19 00:27

NBA／快艇獲2後段樂透籤 考驗衛斯特選人眼光

2018-05-18 15:32

世足／內馬爾領銜華麗鋒線 巴西誓雪恥再捧金盃

2018-05-19 07:00

棒球／棒協若交棒辜仲諒 廖正井：非常放心

2018-05-18 16:24

中職／獅隊牛棚成罩門 教練團要找良藥

2018-05-18 18:15

MLB／對金鶯完投失2分 普萊斯奪第4勝

2018-05-18 12:03

MLB／今日戰績表 大谷開轟無助天使奪勝

2018-05-18 15:15

田徑／近兩年首位5米 許德敬釜山撐竿跳摘金

2018-05-18 18:15

韓職／台灣近期將簽轉播權 看的到王維中賽事了

2018-05-18 16:59

中職／朱育賢9上致勝安 猿苦戰4小時收5連勝

2018-05-18 22:53

田徑／許家班傳人亮眼 許德敬南韓跳過5公尺

2018-05-18 23:15

中職／朱俊祥歸隊 隊友虧：剩下的都給你投

2018-05-18 18:53

MLB／光芒也玩假先發 推後援投手羅莫先發

2018-05-19 07:20

羅馬名人賽／三盤力退錦織圭 小約4強碰納達爾

2018-05-19 08:15

棒球／棒協明天舉行改選 新任理事長31日亮相

2018-05-18 15:47

中職／羅里奇連9場優質先發 獅對悍將10連勝

2018-05-19 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top