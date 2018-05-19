MLB／和太空人和解？ 包爾捐錢遞橄欖枝

2018-05-19 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



印地安人先發投手包爾（Trevor Bauer）日前暗喻太空人投手們使用松焦油增加球的轉速，導致兩邊產生煙硝味，不過他近日遞出橄欖枝，捐錢給太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）的慈善基金會，宣導寵物領養的觀念的同時，也跨出和太空人前嫌盡釋的第一步。

包爾在他的網站寫下回饋社會計畫，預計將約10萬美元的金額，捐給60個慈善團體，其中包含麥卡勒斯的動物保護基金會；麥卡勒斯是著名的愛狗人士，去年世界大賽結束後，他和妻子沒有直奔假期，而是留在休士頓，幫助因颶風流離失所的小動物找到新歸宿。

包爾在推特上留言，並標註麥卡勒斯，寫道，「這個基金會幫助處理棘手的情況，包含宣揚寵物領養、增設收容所等，促進一個沒有殺害的世界。」麥卡勒斯回應，「感謝你的宣導，同時我們也會將你的資金再捐給另一個休士頓當地的慈善單位。」

太空人先發輪值中，韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）和摩頓（Charlie Morton）都在這2年加入後脫胎換骨，成績比以往更上一層樓，韋蘭德目前更以1.05防禦率屠殺大聯盟打者中，為了解答球迷提出的疑惑，包爾之前在推特上暗指他們使用松焦油，增加球的轉速和威力，引發太空人其他隊友出面護航。

巧合的是，今天起印地安人將和太空人展開3連戰，包爾雖然剛好因輪值沒對上不用出賽，但同在球場的兩方當事人會有怎樣的互動，令外界好奇。