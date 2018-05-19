MLB／差點又被完封勝 大谷開轟也沒用

2018-05-19 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



大谷翔平（右）開轟，使球隊免於被完封。 （法新社） 分享 facebook

天使隊昨天起在主場與光芒隊展開四連戰，日籍「二刀流」大谷翔平再扛中心打線，擔任天使先發第五棒、指定打擊，單場四支一，在九局下轟出本季第六發全壘打，使球隊免於連兩戰遭完封。

大谷翔平前天中斷連四場安打，昨天碰上光芒隊前三打數也沒表現，直到九局下球隊○比七落後的局面下，把普魯特一顆九一點二英里（約一四七公里）的速球揮成中外野陽春砲，替天使終止連廿一局得分荒，但天使終場仍以一比七輸球，吞三連敗。

大谷相隔三場又開轟，球隊卻沒能贏球，賽後他自責表示，「如果我早一點打出來，比賽結果可能就不一樣了。」本季他以打者身分出賽廿三場，敲出的六發全壘打都是打向中外野，打擊率三成二一。

下周一雙方系列賽最後一場比賽，大谷翔平將登板先發，首度對戰光芒，力拚個人第四勝。他過去以投手身分出賽六場，有四場是優質先發，拿下三勝一敗，防禦率三點五八。

馬林魚隊旅美左投陳偉殷也將與大谷同天先發，客場出戰勇士隊。他生涯對戰勇士先發五場，拿下一勝一敗，防禦率二點九三。今年他復出後共出賽四場，拿下一勝兩敗，十六日對道奇隊只投四點一局被換下場，沒有失分，但也無緣第二勝，昨天他在個人粉絲團寫下，「不去想不能控制的事，然後，全力以赴。」