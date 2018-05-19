親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

MLB／差點又被完封勝 大谷開轟也沒用

2018-05-19 00:27聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

大谷翔平（右）開轟，使球隊免於被完封。 （法新社）
大谷翔平（右）開轟，使球隊免於被完封。 （法新社）
分享

天使隊昨天起在主場與光芒隊展開四連戰，日籍「二刀流」大谷翔平再扛中心打線，擔任天使先發第五棒、指定打擊，單場四支一，在九局下轟出本季第六發全壘打，使球隊免於連兩戰遭完封。

大谷翔平前天中斷連四場安打，昨天碰上光芒隊前三打數也沒表現，直到九局下球隊○比七落後的局面下，把普魯特一顆九一點二英里（約一四七公里）的速球揮成中外野陽春砲，替天使終止連廿一局得分荒，但天使終場仍以一比七輸球，吞三連敗。

大谷相隔三場又開轟，球隊卻沒能贏球，賽後他自責表示，「如果我早一點打出來，比賽結果可能就不一樣了。」本季他以打者身分出賽廿三場，敲出的六發全壘打都是打向中外野，打擊率三成二一。

下周一雙方系列賽最後一場比賽，大谷翔平將登板先發，首度對戰光芒，力拚個人第四勝。他過去以投手身分出賽六場，有四場是優質先發，拿下三勝一敗，防禦率三點五八。

馬林魚隊旅美左投陳偉殷也將與大谷同天先發，客場出戰勇士隊。他生涯對戰勇士先發五場，拿下一勝一敗，防禦率二點九三。今年他復出後共出賽四場，拿下一勝兩敗，十六日對道奇隊只投四點一局被換下場，沒有失分，但也無緣第二勝，昨天他在個人粉絲團寫下，「不去想不能控制的事，然後，全力以赴。」

大谷翔平陳偉殷馬林魚天使MLB

相關新聞

MLB／比較美、日職 大谷翔平：差別在速度

2018-05-18 17:36

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

MiLB／李振昌連3場無失分 江少慶被打爆吞首敗

2018-05-18 13:23

MLB／微調投球機制 前田8局0失分率道奇奪勝

2018-05-18 08:12

MLB／對金鶯完投失2分 普萊斯奪第4勝

2018-05-18 12:03

MLB／今日戰績表 大谷開轟無助天使奪勝

2018-05-18 15:15

MLB／K掉大谷達三振里程 韋蘭德：會記得這一刻

2018-05-18 14:15

MLB／道奇傷兵希爾 可望20日對國民先發

2018-05-18 14:10

MLB／巴瑞亞好投仍被下放 天使教頭：只是暫時

2018-05-18 14:07

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-18 13:40

MLB／大谷第6轟出爐 中斷天使21局無得分乾旱

2018-05-18 13:29

MiLB／江少慶7局挨3轟吞敗 張育成吞2K

2018-05-18 12:58

MLB／暴風雨來亂 洋基被迫在機場過夜

2018-05-18 08:12

MLB／要我守三壘？「被三振王」賈羅：免談

2018-05-17 19:43

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-05-16 11:08

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

2018-05-15 07:00

兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？

2018-05-14 13:48

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00

伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現

2018-05-10 07:00

不在馬林魚未來計畫內 陳偉殷應沉著走自己的路

2018-05-08 07:00

拆散復仇者聯盟 大都會走出正確的第一步

2018-05-08 07:00

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

陳偉殷生涯首遇紅人 首局就挨背靠背震撼彈

2018-05-05 09:20

勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

2018-05-04 07:00

曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

2018-05-03 07:00

王建民跑壘前車之鑑 天使應讓大谷專心投球

2018-04-30 07:00

闊別362天再度先發 陳偉殷首局飆3K強勢回歸

2018-04-29 11:09

大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響

2018-04-27 07:00

教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流

2018-04-26 07:00

波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞

2018-04-25 07:00

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01
看更多

熱門文章

NBA／「死亡五小」無敵？ 杜蘭特：非不可戰勝

2018-05-18 10:23

NBA／皮爾斯預言 若騎士落敗詹姆斯將出走

2018-05-18 08:25

MLB／大谷第6轟出爐 中斷天使21局無得分乾旱

2018-05-18 13:29

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

NBA／打破測試營紀錄 班霸239公分臂展吸睛

2018-05-18 15:20

NBA／詹皇英雄球孤立無援 史密斯：要給他幫助

2018-05-18 10:13

MLB／比較美、日職 大谷翔平：差別在速度

2018-05-18 17:36

籃球／替好朋友宣傳 林書豪惡搞周杰倫宣傳照

2018-05-18 11:43

NBA／寶貝三千煩惱絲 泰托姆罕為人知的執著

2018-05-18 15:30

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

NBA／格林商業頭腦佳 早註冊漢普頓5人組商標

2018-05-18 17:24

MLB／K掉大谷達三振里程 韋蘭德：會記得這一刻

2018-05-18 14:15

NBA／公鹿公布新教頭 字母哥：開心替他效力

2018-05-18 09:38

NBA／頸部扭傷無大礙 詹姆斯完成所有訓練

2018-05-18 13:25

NBA／老鷹施羅德求去 點名公鹿溜馬為理想東家

2018-05-18 13:00

韓職／王維中5局好投 拿下本季第4勝

2018-05-18 20:51

NBA／膝傷復出表現有落差 柯瑞成勇士漏洞？

2018-05-18 18:03

MLB／暴風雨來亂 洋基被迫在機場過夜

2018-05-18 08:12

MLB／微調投球機制 前田8局0失分率道奇奪勝

2018-05-18 08:12

韓職／王維中復出 5局無失分勝投候選退場

2018-05-18 19:42

NBA／熱愛打小白球 柯瑞有望主辦PGA巡迴賽

2018-05-18 11:14

NBA／主場龍客場蟲 綠衫軍最大隱憂

2018-05-18 17:06

NBA／馬蹄鐵和抽一半雪茄 細數樂透選秀幸運物

2018-05-18 17:45

中職／生涯百先發將達陣 王溢正「純猿投」首人

2018-05-18 09:42

羽球／戴資穎獲總統教育獎 25萬獎金全做公益

2018-05-18 15:19

日職／陽岱鋼復出提前 25日有望回歸一軍

2018-05-18 10:18

MiLB／李振昌連3場無失分 江少慶被打爆吞首敗

2018-05-18 13:23

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-18 13:40

NBA／快艇獲2後段樂透籤 考驗衛斯特選人眼光

2018-05-18 15:32

棒球／棒協若交棒辜仲諒 廖正井：非常放心

2018-05-18 16:24

MLB／對金鶯完投失2分 普萊斯奪第4勝

2018-05-18 12:03

MLB／今日戰績表 大谷開轟無助天使奪勝

2018-05-18 15:15

羅馬女網賽／對手傷退 謝淑薇晉女雙8強

2018-05-18 08:07

中職／獅隊牛棚成罩門 教練團要找良藥

2018-05-18 18:15

田徑／近兩年首位5米 許德敬釜山撐竿跳摘金

2018-05-18 18:15

韓職／台灣近期將簽轉播權 看的到王維中賽事了

2018-05-18 16:59

羅馬名人賽／小約本季首闖8強 下戰強碰錦織圭

2018-05-18 09:53

棒球／棒協明天舉行改選 新任理事長31日亮相

2018-05-18 15:47

中職／朱俊祥歸隊 隊友虧：剩下的都給你投

2018-05-18 18:53

中職／朱育賢9上致勝安 猿苦戰4小時收5連勝

2018-05-18 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top