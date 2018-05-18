MLB／前田健太8局無失分 道奇完封馬林魚止6連敗

2018-05-18 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



昨天吞下6連敗且掉進國聯西區墊底的道奇，今天終於止住頹勢，靠著日籍投手前田健太繳出8局無失分的本季代表作，以及透納（Justin Turner）3安打、5打點演出，以7：0擊敗馬林魚。

前田健太在本季原本單場最多僅投到6局，這次一舉推進到8局，而且僅被敲出2支安打，送出8次三振，沒有保送，他歸功於一個投球機制的小小轉變，「我之前有點太急著出手，現在我會確定重心都轉移到腳上，再投球。」前田健太拿下本季第3勝，防禦率3.89。

連續解決最後17人次後，前田健太用96球投完8局下場，由終結者簡森（Kenley Jansen）接手最後1局，對於無緣挑戰完封，前田健太開玩笑說，可能要80幾球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）才會讓他挑戰吧。

羅伯茲則說：「我有考慮過，不過我們希望前田健太能夠正常的休息，而這是場7：0的比賽，況且簡森也需要上場，如果你看看上周的狀況，他需要出賽。」道奇近來處於連敗，在沒有救援點機會下，簡森自5月10日以來，只出賽過1場。

透納剛從傷兵名單歸隊不久，今天第6局要上場守備時被換下，但仍把握機會，在第4局滿壘時敲出清壘二壘安打，第5局再敲二壘安打帶有2分打點，追平生涯新高5打點。

透納表示自己很喜歡在馬林魚球場打球，「感覺有很多空檔，很容易敲出安打，有的球場就不會，像是紅人的，感覺要把球敲出牆外才有機會，因為那個球場太小了，看起來像有12個人在防守。」

道奇本季先發輪值狀況不佳，前田健太僅是隊上第三位投到8局的投手，克蕭（Clayton Kershaw ）因肩傷進傷兵，目前還在長傳階段；羅伯茲評估，要到下周才有可能開始進牛棚練投。