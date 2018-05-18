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MLB／K掉大谷達三振里程 韋蘭德：會記得這一刻

2018-05-18 14:15聯合報 記者藍宗標／綜合報導

韋蘭德完成個人生涯第兩千五百次三振。 法新社
韋蘭德完成個人生涯第兩千五百次三振。 法新社
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太空人隊王牌投手韋蘭德昨天大演個人秀，對天使隊之戰獨撐九局只被揮出五支安打，領軍二比○獲勝；韋蘭德九局下Ｋ掉大谷翔平，完成生涯第兩千五百次奪三振紀錄，近三年首場完封勝到手。

韋蘭德本季出賽十場有九場優質先發，對戰天使二連勝，合計十六局只失兩分，目前戰績五勝二敗，防禦率一點○五是大聯盟所有投手最低（符合防禦率排行榜資格）。

天使前三棒楚奧特、大谷、厄普頓一共十二個打數掛○，四棒普荷斯四支二是全隊最佳，但從頭到尾無法破蛋，全場被韋蘭德賞了七次三振，大谷包辦三次最多。

大谷本季以指定打者身分先發十九場，昨天第二次吞下單場三Ｋ，也是第二次無法上壘，本季打擊率仍有三成二五。

韋蘭德四月廿六日首戰天使，投七局失兩分奪勝，大谷當時並未出賽；昨天一局下首次對決，韋蘭德很尊敬這位投打「二刀流」好手，滿球數投出滑球讓他揮空三振。

韋蘭德說：「大谷攻擊速球的能力不錯，不然生涯首次碰到的打者，滿球數時不太投滑球。」

韋蘭德K掉大谷達2500三振

大谷在大聯盟菜鳥球季展現驚人球技，韋蘭德同樣印象深刻，昨天用一一八球完成生涯第廿四場完投、第八場完封紀錄後，談到三振大谷完成第兩千五百Ｋ紀錄，笑說：「以後當了阿公，兩人一起回想此事，我會記得這個重大紀錄是Ｋ掉這傢伙。」

韋蘭德天使大谷翔平太空人MLB

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