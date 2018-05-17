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MLB／賞大谷翔平3K 韋蘭德完封天使

2018-05-17 12:26聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

塞揚投手不好惹，大谷投手此役面對韋蘭德單場吞了3K。 美聯社
塞揚投手不好惹，大谷投手此役面對韋蘭德單場吞了3K。 美聯社
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塞揚投手不好惹，天使「二刀流」大谷翔平今天以打者之姿對決太空人強投韋蘭德（Justin Verlander），4打數繳了白卷，還吞下3次三振；天使打線遭到封鎖，終場以0：2放任韋蘭德上演9局完封秀。

大谷翔平連續兩戰擔任第2棒，遭遇2011年效力老虎時奪下美聯塞揚的韋蘭德，第1局在球數先處於2好0壞下纏鬥7球，最終仍遭三振，第4局敲出一、二壘間滾地球出局，接下來兩打席都以三振收場，本季第2度單場領到3K，第9局的三振甚至還助韋蘭德完成生涯第2500K。

天使打線在韋蘭德的壓制下攻勢靜悄悄，前7局僅出現2支安打，直到第8局才稍微帶來威脅，金斯勒（Ian Kinsler）在一人出局後先敲安打上壘，卡洪（Kole Calhoun）補上中右外野飛球，一個彈跳後越過全壘打牆，形成場地二壘安打，反倒幫了韋蘭德一把，跑者被迫停留在三壘，韋蘭德先三振代打瓦布維納（Luis Valbuena），再讓楚奧特敲出投手方向滾地球出局，躲過失分危機。

韋蘭德撐過第9局一、二壘有人危機，最終以118球完投9局，僅被敲出5安打，送出7三振、1保送，風光收下本季第5勝、生涯第8場完封勝，防禦率繼續下探到1.05。

太空人的2分在第2局早早進袋，瑞迪克（Josh Reddick）先靠三壘手柯札特（ Zack Cozart）的失誤上壘，蓋提斯（Evan Gattis）補上兩分全壘打，太空人取得2：0領先直到終場。

天使官網已公布接下來對光芒4連戰的先發投手，大谷翔平將在下周一凌晨4時重返投手丘，爭取本季第4勝。

韋蘭德天使

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