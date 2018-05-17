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MLB／早知卡諾用藥？凱許曼說懷疑又收回

2018-05-17 07:58聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基在2013年季後與卡諾（Robinson Cano）分道揚鑣，在昨天傳出他因服用禁藥遭禁賽80場後，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）成為外界眼中的先知，被問到是否早已知情卡諾使用禁藥時，他耐人尋味說出：「知道是一回事，懷疑又是另外一回事。」

卡諾藥檢未過遭禁賽80場，成為昨天大聯盟的頭條新聞，他曾效力9年的洋基也躲不過這個話題；凱許曼昨天受訪時回應，「他現在是水手隊的球員，要我發表評論其實感覺不太自在。」但他仍表示，卡諾是位具有影響力的球員，也是個好人，「我們很享受與卡諾在一起的時間，也很欣賞他。」

凱許曼否認早已知道卡諾用藥，「如果我知道，我就必須向大聯盟通報此事，否則我可能會被罰1百萬美元或更多，也可能搞丟工作。」他接著提到，「知道是一回事，懷疑是一回事。」就是這句話引起騷動，當媒體想進一步追問是否暗示懷疑卡諾用藥時，凱許曼回應：「我從來沒說我懷疑卡諾。」

紐約媒體指出，卡諾在洋基時期最要好的兩位隊友， 「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）和卡布雷拉（Melky Cabrera）都曾因使用禁藥遭到禁賽，若洋基對於卡諾的清白抱有懷疑，確實可能影響在2013年季後放棄簽回卡諾。

曾與卡諾共識的洋基球員多數表達震驚，唯獨老將沙巴西亞（CC Sabathia）反應平靜，他說：「從布勞恩（Ryan Braun）的事情之後，已經沒有任何事能嚇到我了。」布勞恩在2011年抱回國聯MVP，但也在同年捲入禁藥風波，終在2013年遭禁賽65場，期間多次的謊言更讓他的形象一去不復返。

卡諾洋基

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