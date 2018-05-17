MLB／4.1局無失分卻被換 陳偉殷無奈

2018-05-17 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



陳偉殷未投滿5局，無緣勝投。 美聯社 分享 facebook

效力馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，前兩場先發表現不理想，昨天回到主場出戰道奇隊，是他復出後本季第四度先發，前四局無失分，五局上在一出局，一、二壘有跑者的戰況被換下場，只投四點一局無失分，無緣本季第二勝。

陳偉殷前三局僅讓道奇靠兩次四壞球保送上壘，四局上被揮出兩支安打，但成功守住得點圈有人的危機，沒有失分。他在球隊二比零領先時續投第五局，保送首名打者普伊格，一出局再後被泰勒敲安打，馬林魚總教練馬丁利直接走上投手丘將他換下場。

陳偉殷退場時難掩不甘心，只投四點一局、用八十三球，被敲三支安打、投出三次保送，牛棚接手守住局面，但沒勝投資格。馬林魚隊全場揮出十二支安打，以四比二擊敗道奇。

繳出比前兩戰好的內容，卻提早被換下場，陳偉殷賽後受訪時還是語帶無奈，「只能說做好自己該做的，能夠做到在球場上的控制能力是最主要的。」美國媒體也問到他是否對此感到失望？陳偉殷說：「被換下來都會有情緒，只能說盡量保持好的心情，不去預想什麼情況會發生什麼事。」

陳偉殷前一場先發只投三局，挨了三轟、失九分，創生涯最慘先發，昨天狀況回穩，他提到，自己沒有特別做調整，賽前心想的兩件事就是盡量把球壓低、保持冷靜下去投球，「我覺得兩件事都有做到，可能因為這樣，這場把傷害都降得滿低的。」