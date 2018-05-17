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投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00蔡政益

賽揚獎對柯爾(Gerrit Cole)來講，一直都不是什麼奢侈的期待。他是2011年的選秀狀元，2013年初登大聯盟就幫助海盜隊打進睽違21年的季後賽，並在2015年的賽揚獎票選獲得第4名。對很多人來說，柯爾拿下賽揚獎是遲早的事，而這件美事很有機會在他今年來到太空人隊後發生。他的2.7WAR(fangraphs版)高居全聯盟之冠，也是目前的三振王，而他今年的完全進化，和投球型態的改變有很大的關係。

柯爾從海盜轉隊至太空人後，搖身一變成為超級強投，去年球季203.0局投球送出19...
柯爾從海盜轉隊至太空人後，搖身一變成為超級強投，去年球季203.0局投球送出196次三振，BAA.254，本季自今61.2局投球就有93次三振，BAA更下降到.166。 美聯社
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熟悉柯爾的人應該都曉得他在海盜隊時期是偏滾地球型的投手，而今年來到太空人隊後卻戲劇性地轉變成極端的飛球型投手。由於海盜隊相當重視防守佈陣，因此特別愛用滾地球型投手，或鼓勵投手狂丟伸卡以製造滾地球。2013到2015年，海盜隊的投手團隊滾飛比都高居全聯盟榜首，而他們的策略也相當奏效，讓他們這三年都打進季後賽。

過去身為海盜隊的一員，柯爾當然也製造了不少滾地球，2015年他的滾飛比為1.62，排在國聯第17位。而今年被交易到太空人隊後，他卻沒有維持原來的投球型態。太空人隊有3位相當典型的滾地球型投手，一位是麥可勒斯(Lance McCullers Jr.)，一位是曾靠著滾地球拿下賽揚獎的凱柯(Dallas Keuchel)，另一位則是柯爾在海盜隊時的隊友摩頓(Charlie Morton)，這3人今年的滾飛比都名列全聯盟前10。但柯爾並沒有被這三人同化，而是向他最大尾的隊友韋蘭德(Justin Verlander)靠攏。

柯爾在海盜隊時期配合球隊需求，以伸卡球當主要武器，以製造大量滾地球出局數。 歐新...
柯爾在海盜隊時期配合球隊需求，以伸卡球當主要武器，以製造大量滾地球出局數。 歐新社資料照片
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柯爾目前繳出1.75防禦率、93K、13.6三振率的超優成績，他高居全聯盟之冠的三振數若照目前速度，到球季結束會高達342次，而三振率也是美聯榜首。柯爾過去的三振能力雖然很好，三振率在海盜隊時期通算也有8.4，但他從沒在三振率上名列國聯前10名過，因此並不算頂尖。然而他來到太空人隊之後，卻突然像美聯4度三振王韋蘭德一樣，K得對手滿頭包。

要成為三振王，柯爾的首要之務是大幅降低投伸卡球的比例，由去年的18.1%狂降到5.4%，現在的他已是投最少伸卡球的投手之一，不再讓對手碰球。他把伸卡球的比例分配給滑球和曲球，前者的比例由去年的17.3%升至21.8%，後者則由12.3%升到18.8%。今年柯爾的曲球進步相當多，而他的滑球原本就相當犀利，讓他的變化球對打者更加致命。巧的是，韋蘭德的曲球和滑球也都投得相當出色。

柯爾另一個和韋蘭德相似的轉變是他對四縫線速球的運用。今年他投四縫的比例由去年的41.9%增加到48.3%，而他的投球位置也明顯變高了，球投在好球帶上緣的比例由去年的8.39%增加到12.36%。將四縫線投在偏高位置對打者相當有引誘性，這轉變也讓他的四縫揮空率由9.1%大幅提升至16.4%。而他的整體揮空率為全聯盟第3的16.0%，主要的關鍵顯然就在於四縫線的效能。

韋蘭德的四縫線快速球搭配曲球和滑球，讓對方打者被K得滿頭苞，不太需要投吃力的伸卡...
韋蘭德的四縫線快速球搭配曲球和滑球，讓對方打者被K得滿頭苞，不太需要投吃力的伸卡球，柯爾可能就是學習他的策略。 美聯社
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柯爾改變四縫線的位置，也讓他和韋蘭德一樣，成為極端的飛球型投手。今年他的滾飛比為全聯盟倒數第6的0.64，而韋蘭德則以0.49居倒數第2。要成為飛球型投手，就要有避免全壘打的本錢，除了三振能力突飛猛進外，柯爾也有辦法讓打者打不好。他製造內野高飛球的比例高達20.0%，為全聯盟第2。

想當初太空人把柯爾交易過來，就是為了讓他和韋蘭德與凱柯組成三巨投，現在看來他不但不負眾望，還立即成了另一個韋蘭德，晉升K功一流的賽揚級巨投。只能說海盜這回不但沒在海上大幹一票，反而還被太空人在外太空搶劫呢！

太空人Gerrit ColeJustin Verlander

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。

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