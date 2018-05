MLB／陳偉殷4.1局就退場 馬丁利：避免撞牆期

馬丁利解釋提前換下陳偉殷原因。 路透 分享 facebook

陳偉殷今天在自家馬林魚主場對道奇先發,投出4.1局無失分的內容,並在5局上留下一、二壘有人時退場,賽後陳偉殷向美國記者表示,「道奇是支好球隊,他們有厲害的打線,整場比賽我唯一想著的事,就是試著保持低球,我很開心可以做到,將比賽控制在我希望的局面。」

馬林魚牛棚接手後守住勝果,以4:2送給道奇5連敗,可惜只投4.1局的陳偉殷只能以無關勝負收場,目前戰績仍是1勝2敗。

陳偉殷上一場比賽對小熊繳出生涯最難堪的3局丟9分,今天雖然被敲3支安打,但力保不掉分,另有3個保送和3次三振,表現明顯止跌回升,不過馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)仍提前將殷仔換下場,「我們這幾年觀察他投球,每次都差不多這時候遇上撞牆期,他也確實花不少用球數了,偉殷投出一場有水準的球,他持續封鎖道奇的分數,讓我們能夠拿個幾分就贏。」

