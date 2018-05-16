MLB／陳偉殷4.1局就退場 馬丁利：避免撞牆期

2018-05-16 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬丁利解釋提前換下陳偉殷原因。 路透 分享 facebook

陳偉殷今天在自家馬林魚主場對道奇先發，投出4.1局無失分的內容，並在5局上留下一、二壘有人時退場，賽後陳偉殷向美國記者表示，「道奇是支好球隊，他們有厲害的打線，整場比賽我唯一想著的事，就是試著保持低球，我很開心可以做到，將比賽控制在我希望的局面。」

馬林魚牛棚接手後守住勝果，以4：2送給道奇5連敗，可惜只投4.1局的陳偉殷只能以無關勝負收場，目前戰績仍是1勝2敗。

陳偉殷上一場比賽對小熊繳出生涯最難堪的3局丟9分，今天雖然被敲3支安打，但力保不掉分，另有3個保送和3次三振，表現明顯止跌回升，不過馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）仍提前將殷仔換下場，「我們這幾年觀察他投球，每次都差不多這時候遇上撞牆期，他也確實花不少用球數了，偉殷投出一場有水準的球，他持續封鎖道奇的分數，讓我們能夠拿個幾分就贏。」