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MLB／預防5局症？ 達比修投完4局就退場

2018-05-16 10:38聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

達比修有剪了俐落的短髮想改運，不過此役4局就提前被換下，首勝還是無緣開張。 美聯...
達比修有剪了俐落的短髮想改運，不過此役4局就提前被換下，首勝還是無緣開張。 美聯社
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達比修有今年賽季常常出現在第5局被打爆的現象，為了不讓悲劇再度發生，小熊總教練麥登（Joe Maddon）找到方法，直接不讓達比修投第5局。

小熊踢館勇士之戰，達比修有先發，前面4局只在4局下被英席亞提（Ender Inciarte）敲出陽春砲而掉分，沒想到第5局小熊馬上啟用牛棚投手，只投61球的達比修在比數1：1的情況下提前退場，留下4局被敲3支安打掉1分，有2保送和5次三振的成績。

麥登賽前才向記者們表示，達比修有此役會正常先發且沒有投球限制，能投到100球至110球，最後為何變卦令外界不解，「被」無關勝負的達比修只能繼續苦等本季首勝。

接替達比修有投球的蒙哥馬利（Mike Montgomery）才在賽前被麥登點名，會在周日的雙重賽擔任先發，代表著今天中繼2局的他休息3天後得再登板。

小熊前8局只靠一次不死三振搶下1分，直到9局上羅素（Addison Russell）及佐布里斯特（Ben Zobrist）的適時安打攻得2分才成功逆轉，最終就以3：2驚險擊敗勇士，勇士超級新秀亞古納（Ronald Acuna Jr.）同場揮出本季第4轟。

小熊達比修有勇士

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