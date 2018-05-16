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MLB／陳偉殷先發戰道奇 馬林魚首局先馳得點

北韓揚言取消「川金會」 美國：仍繼續籌備

MLB／陳偉殷先發戰道奇 馬林魚首局先馳得點

2018-05-16 07:31聯合新聞網 文字直播

陳偉殷將在主場先發迎戰道奇。 美聯社
陳偉殷將在主場先發迎戰道奇。 美聯社
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