MLB╱名人堂球星墨瑞 開價499萬賣豪宅

2018-05-15 14:33 世界日報 編譯組／綜合報導



墨瑞開價499萬賣豪宅。 世界日報 分享 facebook

大聯盟名人堂球星墨瑞（Eddie Murray）日前將其位於San Canyon的豪宅，以近499萬元價格放上市場。墨瑞的號宅占地約8畝，能容納三座棒球場，室內面積超過1萬3000平方呎。

豪宅內有一個圓形大前門造型，進入室內是擁有落地窗的兩層大廳，整個造型屬於現代風格。廚房整個用櫻桃木裝飾，客廳和台球室，也都有崁入式牆壁和吧檯。其他的亮點還包括擁有室內水族館的大房間，電動遊戲間，與一間能裝下750瓶葡萄酒的酒窖。

主臥室內有大理石壁爐，其他還有其他五間套房。浴室內擁有花崗岩裝飾與按摩浴缸。二樓陽台能看到後院景觀。屋外庭院環繞著游泳池，水療中心案籃球場在內的運動場。

Keller-Davis公司的Marty與Jackie Kovacs持有這項交易。

現年62歲的墨瑞，在巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）度過大部分職業生涯，也曾被交易至道奇隊。1983年首次獲得世界大賽，入選多次全明星，他也是職業生涯500支全壘打、3000支安打俱樂部成員。曾獲得美聯全壘打王、打點王、新人王等獎項。

1988年墨瑞背號33號成為金鶯隊退休球衣號碼。他獲選The Sporting News史上百大傑出球員，排名第77。2003年以85.3%得票率入選美國棒球名人堂，首度獲得投票資格便入選。