MLB／大谷翔平飆11K 錯過第四勝

2018-05-15 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



天使隊大谷翔平昨天飆出十一K，各種球路投得棒極了。 法新社 分享 facebook

天使隊日籍球星大谷翔平生涯首戰雙城隊，最快球速飆到一百六十公里，先發六點一局只失一分，本季第四場優質先發無關勝敗，天使九局下靠柯札特揮出再見安打，以二比一氣走雙城，天使總教練索夏說：「大谷的投球內容不只穩定，簡直是非凡表現。」

大谷本季第六場先發任務，投球數首次破百，達到一百零三球，只被揮出三支安打，狂飆十一次三振，六戰合計送出四十三Ｋ，超越一九六二年貝林斯基的卅八Ｋ紀錄，改寫天使投手生涯前六戰最多三振紀錄。

大谷昨天前六局讓雙城掛零，七局上一出局後保送雙城六棒莫里森，牛棚接手後被追成一比一平手，大谷第四勝飛了，本季戰績仍是三勝一敗、防禦率從四點一○降到三點五八，目前四場優質先發、每九局三振十一點八五次都是天使先發投手最猛。

大谷昨天雖和勝投擦身而過，但本季六場先發有五場幫助天使獲勝；索夏認為他對雙城之戰，不但滑球、曲球都有效率，指叉球也有一定水準，關鍵時刻更用直球解決打者，總之就是「非常傑出」。

一年一度的母親節，大谷也戴上粉紅色球帽在洛杉磯主場應戰；對於七局上一比○時退場，他說：「身體不會覺得疲憊，不甘心的感覺較強，因為當時分數有可能被追平，這不是好的退場方式。」

雙城先發九人除了莫里森，全遭大谷三振，他首次對決這位投打「二刀流」好手，不但連兩打數安打，還獲得一次保送。

「大谷才廿三歲，還會愈來愈好，他正在做一些前人做不到的事。」莫里森認為，在天使陣中，楚奧特也很出色，但大谷不管投球還是打擊，可能是全球最佳球員。