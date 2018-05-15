大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

除了二刀流之外，大谷翔平最令人感到不可思議的，莫過於他遠遠超越其他亞洲球員的長打火力。上週轟出第五發的大谷目前平均每13.8個打數就擊出一支全壘打，這樣的速度不但比他過去在日本職棒還要快——生涯平均21.6個打數擊出一支，全壘打最多的2016年也不過14.7個打數一支。即使跟大聯盟許多重砲手相比也毫不遜色。再以純長打率（ISO，長打率減去打擊率）來看，目前大谷的.304暫居全大聯盟第11名，甚至比許多知名強打者如哈波（Bryce Harper，.296）、布萊恩（Kris Bryant，.294）及賈吉（Aaron Judge，.292）都要高，可說完全打破了亞洲球員長打能力技不如人的既定印象。

大谷翔平在大聯盟的打擊表現竟然比投球還要更好，非專職打者能轟那麼多全壘打實在驚人。 美聯社 分享 facebook

雖然大谷目前只以打者身份出賽20場及74個打席，未來仍有很長的路要走。但他現階段所展現的火力確實已凌駕所有亞洲球員。即使是旅美球員中最會打全壘打的松井秀喜，單季最高ISO也只有.235，平均16.3個打數才擊出一支全壘打。至於韓國打者中表現最好的秋信守，單季ISO最高也不過.240、平均要22.6個打數才有一支。至於台灣旅美球員，包括全壘打仍掛零的林子偉在內總共在大聯盟打了458個打數，卻只出現過3支全壘打——其中一支還是以投手身份打擊的郭泓志所擊出，另兩支都由打數最多的胡金龍包辦——不但累積速度望塵莫及，甚至連總數都兩三下就被大谷超越。

秋信守在小聯盟時期就被認為是五項全能的打者，征戰大聯盟第14季，繳出不錯的生涯成績，本季目前也打出5支全壘打，但打數要比大谷翔平多了86次。 美聯社 分享 facebook

究竟大谷長打火力如此旺盛的原因何在？他的身體條件當然是重要因素之一。身高193公分（6呎4吋）的大谷即使在大聯盟也算是「鶴立雞群」。就以天使隊來說，全隊只有救援投手伍德（Blake Wood）身高比他高，包括現役最強打者楚奧特（Mike Trout，6呎2吋）、普荷斯（Albert Pujols，6呎3吋）都比他矮了幾公分。人高馬大是成為巨砲的重要條件之一，前面提到的賈吉就高達6呎7吋。他的隊友去年轟出59發全壘打的史丹頓（Giancarlo Stanton）也有6呎6吋。身材遠較一般亞洲球員高大的大谷，也擁有其他人難以企及的爆發力。這一點從他過去曾一棒將球轟上東京巨蛋天花板，最近又在洛磯球場打擊練習時將球送上三層看台都可看得出來。

大谷翔平(中)身高明顯就是要比一般球員高出一截，這對他的投球和打擊都更為有利。 美聯社 分享 facebook

當然，並不是所有長得高的球員都能成為全壘打好手。雙城明星一壘手茂爾（Joe Mauer）及紅雀外野手佛勒（Dustin Fowler）都是身高6呎5吋——比大谷還高了一吋，但兩人從未以全壘打能力著稱。反之紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）及勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）身高都跟林子偉一樣是5呎9吋並不高大，卻雙雙在全壘打排行榜名列前茅。重點就在於他們揮棒時能將身體的力量極大化轉為揮棒速度，而且能準確、結實地擊中各種球路。被稱為天才的大谷也同樣具備著這兩項卓越的能力。

勇士二壘手奧比斯身體、體重都跟林子偉差不多，本季長打能力大爆發，他的打擊技巧值得參考。 美聯社 分享 facebook

拜大聯盟先進的Statcast量測技術之賜，現在我們可以得知打者擊出的球速度有多快、角度多少、飛行距離又有多遠。目前大谷擊球的平均速度高達94.6英哩，高居全大聯盟第7名。擊出強勁飛球（Barrel）的比例10.8%也暫居第11位。正因為大谷的擊球是如此強勁，雖然他打出的球仍以滾地球居多——大谷的擊球滾飛比是1.73，不但高於聯盟平均的1.22，甚至比不以長打見長的林子偉生涯滾飛比1.56還要高。但只要他打出飛球，形成全壘打的比例可高達三分之一（全大聯盟第5名）。同時大谷不但屢屢將球轟出全壘打牆，即使球落在場內，不論是飛球或滾地球，由於速度極快，野手處理球的時間相對減少，所以容易形成安打。目前大谷的BABIP（場內安打率）高達.396，也高居全聯盟第13名。

大谷翔平擊出的球極為強勁，加上他擊球點掌握又好，形成二壘打或三壘打的機會也很高！ 美聯社 分享 facebook

回過頭來看林子偉在Statcast進階數據的表現，更能感受到他與大谷的巨大差異。林子偉這兩年的65次擊球當中只有兩次屬於「強勁飛球」（Barrel），擊球速度也只有84.1英哩，也因此全壘打才會一直無法出爐。同時林子偉的生涯ISO也只有.068，在全大聯盟排名倒數第21名。在在顯示長打力不是他的強項，未來可能也難有太大進步。

林子偉(右)打擊近況不佳，目前只能靠守備能力爭取上場機會。 美聯社 分享 facebook

話說回來，雖然近幾年大聯盟全壘打滿天飛，但並不是只有會打全壘打的球員才有辦法生存。不具長打力仍能在大聯盟討生活的球員比比皆是。像是水手中外野手高登（Dee Gordon）單季全壘打從未超過4支，他的生涯ISO .074也不比林子偉高多少，但憑藉著快人一等的速度照樣成為明星球員。像大谷這樣的天才畢竟百年難得一見，而從林子偉的條件及發展狀況看來，他最值得稱道的，還是良好的選球眼，以及能夠鎮守多個位置的優異守備能力。憑藉著這兩項專長，同樣有機會在大聯盟找到屬於自己的一片天。