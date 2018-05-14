MLB／對左投卻戴左打頭盔 林多出錯好尷尬

2018-05-14 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林多今天打擊一度出糗。 路透 分享 facebook 左右開弓打者才會鬧出的笑話，由印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）來示範。

他在對上皇家左投達非（Danny Duffy）時，卻戴著左打的頭盔上場，導致臉側的保護片藏在後方，對著投手的那面卻空蕩蕩的，走上場後才發現的他，尷尬地退出打擊區換裝備，才繼續完成該打席。

林多賽後直呼，「我猜每個人都在喊著我，每個人都注意到錯了，除了我之外，我完全狀況外；等到我走進打擊區，我只覺得臉好像空空的，後來才發現我左臉沒有任何保護的耳罩。」

印地安人和皇家同屬美聯中區，對戰頻繁應該不陌生彼此的投手，林多說，「我知道是達非，我也清楚他是左投，我只是沒有拿起對的道具。」林多連護踝都穿錯腳，叫球僮送上頭盔的同時，趕緊把護具從右腳拆下來，綁回正確的左腳上，他在一局下唯一做對的事，就是站到右打區。

連在場上守備的皇家球員也加入提醒林多的行列，尤其是三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），「穆斯塔卡斯開始對我喊著，我看向他，他摸著自己的耳朵，我想著我的耳朵還在啊。」

林多這個打席在一片混亂中擊出飛球出局，不過他接下來敲出單場3安，將連續安打場次推進到個人生涯新高的14場，也幫助印地安人以11：2大勝皇家。