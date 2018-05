MLB／對左投卻戴左打頭盔 林多出錯好尷尬

林多今天打擊一度出糗。 路透 分享 facebook 左右開弓打者才會鬧出的笑話,由印地安人明星游擊手林多(Francisco Lindor)來示範。

他在對上皇家左投達非(Danny Duffy)時,卻戴著左打的頭盔上場,導致臉側的保護片藏在後方,對著投手的那面卻空蕩蕩的,走上場後才發現的他,尷尬地退出打擊區換裝備,才繼續完成該打席。

林多賽後直呼,「我猜每個人都在喊著我,每個人都注意到錯了,除了我之外,我完全狀況外;等到我走進打擊區,我只覺得臉好像空空的,後來才發現我左臉沒有任何保護的耳罩。」

印地安人和皇家同屬美聯中區,對戰頻繁應該不陌生彼此的投手,林多說,「我知道是達非,我也清楚他是左投,我只是沒有拿起對的道具。」林多連護踝都穿錯腳,叫球僮送上頭盔的同時,趕緊把護具從右腳拆下來,綁回正確的左腳上,他在一局下唯一做對的事,就是站到右打區。

連在場上守備的皇家球員也加入提醒林多的行列,尤其是三壘手穆斯塔卡斯(Mike Moustakas),「穆斯塔卡斯開始對我喊著,我看向他,他摸著自己的耳朵,我想著我的耳朵還在啊。」

林多這個打席在一片混亂中擊出飛球出局,不過他接下來敲出單場3安,將連續安打場次推進到個人生涯新高的14場,也幫助印地安人以11:2大勝皇家。

Francisco Lindor went to the plate with the wrong gear pic.twitter.com/GRdD3vISsO