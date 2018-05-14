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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

MLB／6場先發飆43K 大谷翔平創天使隊史紀錄

2018-05-14 07:52聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

日籍投打「二刀流」大谷翔平今天對雙城繳出6.1局失1分的好投，並送出11K、2次四壞保送，創下隊史前6局送出最多三振紀錄，天使靠著柯札特（Zack Cozart）的再見安打以2：1獲勝，大谷翔平無關勝敗。

大谷翔平第2、3兩局送出6K，全場總計11次三振，讓他生涯前6場先發就已累積43次三振，創下天使紀錄，刷新1962年貝林斯基（Bo Belinsky）的38K紀錄，用103球也是生涯新高。

大谷生涯單局最多是4月9日對運動家送出12次三振，也成為1908年以來，第三位在生涯前6局就有2場送出11次以上三振的投手，另兩位是1998年小熊隊的伍德（Kerry Wood）、1954年的史普納（Karl Spooner）。

天使捕手馬多納度（Martin Maldonado）在6局遇到二壘有人危機時，兩度喊暫停穩定大谷，打擊上2打數2安打，並靠著厄普頓（Justin Upton）的推進跑回1分，一度幫天使取得1：0領先。

大谷翔平今天最大問題是無法解決莫里森（Logan Morrison），大谷僅被敲出3安，其中2支來自莫里森，第7局更在對莫里森投出四壞後退場，只能眼看代跑的亞德里安薩（Ehire Adrianza）跑回追平分。

天使打線在楚奧特（Mike Trout）輪休未先發下熄火，全場敲出7安，柯札特就包辦3安，包括9局下在1出局、二壘有人時，敲出左外野一壘安打，送回再見分。

雙城先發投手是同為23歲的羅梅洛（Fernando Romero），今天5局失1分，，也是今年升上大聯盟以來3場先發丟掉的第1分，防禦率僅0.54，被敲4安，送出6次三振，表現同樣亮眼。

天使大谷翔平

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