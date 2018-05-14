MLB／牛棚未守成 大谷翔平6.1局失1分無關勝敗

2018-05-14 06:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



天使隊大谷翔平母親節戴上粉紅色帽子登板出戰雙城隊。 美聯社 分享 facebook 天使日籍投打「二刀流」大谷翔平本季第6次登板，總計6.1局飆11K，被敲3安、2次四壞保送，失1分，下場後雙方戰成1：1平手，大谷翔平無關勝敗，無緣挑戰生涯第4勝，防禦率下降到3.58。

前兩場都投到98球的大谷，今天再創生涯新高，總共用了103球，其中69顆是好球，變化球頻頻讓對手揮空，也是生涯第二次送出雙位數三振，上一次是4月9日，投7局送出12次三振。

大谷翔平首局首打席就被多茲爾（Brian Dozier）敲出安打，不過投球狀況漸入佳境，2、3兩局共6個出局數都用三振拿下，中間僅被敲1安，前5局就飆出10次三振。

第6局大谷翔平遇到最大危機，對多茲爾投出四壞保送後，又因暴投讓他站上二壘，不過隨後捕手馬多納度（Martin Maldonado）兩度喊暫停，幫助大谷翔平回穩，抓下3個出局數安全下莊。

大谷翔平第7局續投，不過用球數偏多，1出局後出現四壞保送，被換下場，接替的貝卓西恩（Cam Bedrosian）被連敲2安，失分掛在大谷帳上，雙方比數1：1追平。

天使強打楚奧特（Mike Trout）本季首度輪休，打線未能給予大谷太多支援，直到5局才打破鴨蛋，馬多納度二壘安打後，柯札特（Zack Cozart）敲出游擊高彈跳形成內野安打，馬多納度趁機站上三壘，厄普頓（Justin Upton）再敲滾地，靠腳程避免雙殺，也帶回1分打點。