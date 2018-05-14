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MLB／水手遭逆轉敗 卡諾挨觸身球掌骨骨折

2018-05-14 06:01聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

水手隊球星卡諾被觸身球擊中掌骨骨折。 美聯社
水手隊球星卡諾被觸身球擊中掌骨骨折。 美聯社
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水手今天賠了夫人又折兵，不僅以4：5遭到老虎逆轉落敗，當家球星卡諾（Robinson Cano）右手小指位置的第五掌骨骨折，詳細結果要等周三檢查後才會清楚，但若進行手術，恐怕上半季都會報銷。

卡諾在第3局選到滿球數後，遭老虎哈迪（Blaine Hardy）一顆近身的88哩速球擊中右手，神情十分痛苦，隨後被換下場，這是哈迪生涯首度擔任先發投手，過去四年他在老虎都擔任後援投手。

卡諾將在後天飛往費城，接受專門醫師的檢測，總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，去年底從馬林魚交易來的高登（Dee Gordon）不會因此回到老本行二壘，依舊是中外野手先發人選，卡諾的空缺將從3A找人遞補。

卡諾本季打擊率2成87，有4發全壘打、37分打點，目前連11年單季都出賽超過150場，本季至今尚未缺席比賽，卡諾在2014年與水手簽下10年2.4億美元合約，今年年薪2400萬美元（約新台幣7.1億元）。

水手先發投手派克斯頓（James Paxton）無緣完成連2戰無安打的壯舉，前一場對藍鳥投出隊史第6場無安打比賽的他，前2局連續解決6人次，不過第3局一開始就被古德朗（Niko Goodrum）敲安破功，且單局被敲3安，丟掉2分，總計6局失3分，無關勝敗。

古德朗在5局敲出陽春砲，幫助老虎領先，但水手在8局上攻下2分追平，老虎最終在9局下連敲3安，由伊格列西亞斯（Jose Iglesias）敲出再見安打。

卡諾老虎水手

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