MLB／大谷對決雙城投手戰 3局飆7K兩隊0:0

2018-05-14 04:55 聯合新聞網 文字直播



大谷翔平主場迎戰雙城隊。 美聯社 分享 facebook

《賽前報導》

天使主場迎戰雙城系列賽最後一戰，大谷翔平在美國母親節當天登板先發，與雙城新秀羅梅洛上演23歲對決。

兩隊4連戰系列，天使以1勝2負落後，看今天這場能否扳平戰局。天使目前23勝16負在美聯西區落後太空人排名第二，雙城17勝18負，勝率雖不及五成，但在美聯中區也占據第二。

大谷翔平本季以投手身分出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率4.10，他本季首度對決雙城，要爭取第4勝、2連勝；羅梅洛今年5月2日才在大聯盟初登板，連兩場先發都奪勝，合計投11.2局無失分，防禦率維持0。