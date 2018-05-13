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MLB／太空人摩頓14K生涯新高 奪開季5連勝

2018-05-13 12:07聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

摩頓。 美聯社
摩頓。 美聯社
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太空人投手摩頓（Charlie Morton）今天先發7局送出14K，創下生涯新高，幫助球隊以6：1擊敗遊騎兵，拿下開季5連勝，也是太空人至今唯一尚未吞敗的先發。

摩頓被敲4安，僅因古茲曼（Ronald Guzman）陽春砲丟掉1分，賽後防禦率下降到2.03，在美聯排名第三，前兩名是隊友韋蘭德（Justin Verlander）的1.21及柯爾（Gerrit Cole）的1.43。

總教練辛區（A.J. Hinch）對摩頓的評語是，「我認為他投得很好，這樣說還太謙虛了，我認為他投得很棒。」捕手麥肯（Brian McCann）則認為，摩頓正如過去一個半月來一樣的優秀，「能夠接捕是我的榮幸。」

摩頓投出的105球中有66顆是好球，過去常用二縫線、四縫線速球的他，今天曲球占最大比例，多達45顆，摩頓表示：「我投了很多曲球，而且有效，我也認為速球狀況不錯。」

摩頓雖然在3局上率先掉分，不過太空人麥肯、蓋提斯（Evan Gattis）以及柯瑞亞（Carlos Correa）各敲1轟，讓摩頓取得勝投資格，太空人也以25勝16敗擠下天使，獨居美聯西區首位 。

Justin Verlander
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