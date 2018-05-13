MLB／天使賽程緊 考慮縮短大谷翔平休息天數

2018-05-13 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



天使考慮大谷投一休四。 美聯社 分享 facebook 日籍投打「二刀流」大谷翔平將於明天凌晨將站上投手丘，挑戰大聯盟生涯第4勝，不過目前一周登板一次的節奏可能改變，天使總教練索夏（Mike Scioscia）考慮加快他的出賽頻率。

大谷翔平在日職大多是一周投球一次，為了讓他到美職能夠適應，天使採用6人先發輪值，而開季6個星期以來，大谷翔平投一場至少休六天，已在投手丘上拿下3勝1敗、防禦率4.10，打擊方面則有5轟、16打點，打擊率3成48。

索夏今天再度強調，不排除讓大谷翔平縮短休息天數，回到投一休五的安排，目前尚未決定時間點，但索夏表示：「休息5天的投球節奏對翔平來說不是問題，當他先發越來越適應，局數也漸漸增加，希望他未來能夠能夠辦到。」

索夏的考量在於天使的對戰賽程，從9日開始，天使30天內只有1天休兵，如果大谷翔平能夠投一休五，對球隊幫助很大，「不過我們也不希望想得太快，就算他一周只投一次，我們也有辦法安排人手，同時讓他們保持固定的休息。」

天使目前仍將以投一休六安排大谷翔平登板，至於球團是否已經跟大谷討論過未來投一休五的計畫？索夏表示：「沒有，但他想投一休四，所以我想這不是個問題。」

大谷翔平明天是在對雙城系列賽最終戰登板，也是本季第6場先發投球，前一戰對水手時，他繳出投6局失2分的好投，用球數也來到本季新高的98球。