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MLB／克服腕隧道奪勝投 普萊斯：投越多感覺越好

2018-05-13 10:46聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

普萊斯。 美聯社
普萊斯。 美聯社
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被診斷出腕隧道症候群的紅襪投手普萊斯（David Price），今天首度站回投手丘，作客對藍鳥先發5.1局，被敲5支安打丟掉2分，最終球隊以5：2獲勝，自己也進帳本季第3勝。

為了用表現證明，普萊斯力投98球，對藍鳥打者製造出本季新高的11次揮棒落空，並有6次三振出局，提高曲球的應用是他能展現高效率的原因，「這很重要，讓速差能夠出來，沒有太多人能想到他們會在0好0壞時就看到曲球，要是可以投得出來，讓打者混淆，就能成為關鍵。」

普萊斯本季出現手麻情況，經隊醫確診為腕隧道症候群，他否認是沉迷打電動遊戲的緣故，不過也承諾會降低娛樂時間，希望能避免開刀，投滿剩下的賽季；他在賽後說，「今天我投越多球，感覺就越好，我想這是個好現象，我已經看向下一場先發。」

普萊斯在6局下被首位打者史莫克（Justin Smoak）狙擊陽春砲，後來雖然用高飛球抓到一個出局數，但突然有球迷衝進場，導致比賽暫停，紅襪總教練趁機讓牛棚熱完身，將普萊斯換下。

紅襪打線合繳12支安打力挺普萊斯，班寧坦迪（Andrew Benintendi）3支2帶有2分打點，拉米瑞茲（Hanley Ramirez）也幫忙挹注2分砲，由於洋基也以7：6力退運動家，所以兩支世仇仍然以相同戰績並列美東龍頭。

普萊斯紅襪藍鳥
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