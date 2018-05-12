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MLB／首度回海盜比賽 麥卡臣受高度禮遇

2018-05-12 10:21聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

受度以巨人身分回到海盜主場，麥卡臣開賽時脫帽向全場球迷致意。 美聯社
受度以巨人身分回到海盜主場，麥卡臣開賽時脫帽向全場球迷致意。 美聯社
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麥卡臣（Andrew McCutchen）今天在自家床上醒來、帶兒子去看醫生、吃午餐，然後到海盜球場報到，這一切跟過去9年來沒有太大不同，唯一不同的是，進去海盜球場後，他要走去客隊休息室。

麥卡臣在今年初被海盜交易到巨人，今天是巨人本季首度作客匹茲堡，麥卡臣回到熟悉的球場有些不習慣，由於海盜休息室在更深處，麥卡臣說：「感覺有點怪，好像我應該要再多走幾步才對。」

在海盜隊有著多年情感，麥卡臣表示，「如果我哭的話，那就哭吧。」不過擔任第二棒的麥卡臣在首局上場打擊，全場觀眾起立致敬，並高喊「MVP」，麥卡臣沒有哭，他只是舉起球帽，向四周的觀眾致意。

就算麥卡臣在打擊區就定位，海盜捕手瑟維力（Francisco Cervelli）也刻意離開本壘後方，讓麥卡臣有充足的時間享受屬於他的時刻，海盜球團則在大螢幕放映麥卡臣的感謝影片，當他在下個半局站上右外野守備，全壘打牆電子看板也秀出「謝謝你，麥卡臣」。

球迷高舉看板歡迎麥卡臣。 美聯社
球迷高舉看板歡迎麥卡臣。 美聯社
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麥卡臣在2012年與海盜簽下6年延長合約，就此成為球隊招牌，在此入選5次明星賽，拿過一座MVP，2013年到2015年都幫助球隊打進季後賽，但最終被交易，換回新秀雷諾斯（Bryan Reynolds）和克里克（Kyle Crick）。

對於離開球隊是否感到痛心？麥卡臣說：「事情該發生就會發生，至於後悔？我不會這麼想，我只會珍惜每件事，也許這不是我預期的，但還是要面對挑戰，努力克服。」

麥卡臣過去是海盜頭牌球星，即使被交易到巨人，在當地還是很有人氣。 美聯社
麥卡臣過去是海盜頭牌球星，即使被交易到巨人，在當地還是很有人氣。 美聯社
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麥卡臣海盜巨人
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