MLB／鈴木一朗當板凳教練 水手代教頭跟孫子炫耀

2018-05-12 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



水手隊板凳教練艾克塔（Manny Acta）有過890場大聯盟執教經歷，今天代理請假的瑟維斯（Scott Servais）擔任總教練，對他來說並不陌生，最大不同是，接替板凳教練一職的是大名鼎鼎的鈴木一朗。

瑟維斯因參加女兒畢業典禮請假2天，水手與老虎系列賽前兩戰，水手教練團出現空缺，原任球團特助的鈴木一朗因此遞補，艾克塔表示，「我感到榮幸，能夠有像一朗這樣的人來當我的板凳教練，這真是太奢侈了，這段小歷史我以後可以跟我孫子炫耀。」

今天的水手與老虎因雨延賽，明天改打雙重賽，比賽中如果艾克塔被趕出場，球迷有機會看到鈴木一朗代掌總教練，不過艾克塔說，「我不太擅長被驅逐出場啦。」

鈴木一朗雖然跟媒體還是透過翻譯溝通，不過英文能力不是問題，艾克塔也說，「我一直都跟他用英文溝通，這不是問題，比賽中他會用自己的方式去觀察、管理，就像我之前做的，如果有什麼突發狀況，或需要意見，我會問他。」不過艾克塔笑說，「最終還是要聽我的。」

瑟維斯昨天表示，鈴木一朗應該會被徵詢安排打擊順序的意見，並開玩笑說，「他要好好研究對方打者，恐怕是不用睡覺了。」鈴木一朗則說，自己應該只要寫寫先發名單，不過能夠再度回到休息區看比賽，鈴木一朗表示，「景色完全不同。」