MLB／比賽太冗長 雙城特助：只打7局就好

2018-05-12 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



有鑒於大聯盟比賽時間越拖越長，幾項縮短時間的措施都未見成效，擁有25年大聯盟投手資歷的卡特（Jim Kaat）提出一個瘋狂的點子，「乾脆只打7局吧。」

卡特的大聯盟生涯從1959年開始，生涯累積283勝237敗、防禦率3.45，生涯有16座金手套、3度入選明星賽，大聯盟資歷豐富，退休後擔任多家電視台球評，今年起擔任雙城總經理特助。

卡特解釋這項提案的幾個好處，能夠縮短比賽時間，而且帶來更多球迷，還能讓球員更健康，最重要的是讓比賽更有趣，卡特表示，「這會像是全壘打大賽，不過有更多三振，球迷跟球員值得更好的。」

只打7局會更重視先發投手，卡特表示，「只要投5局就好，接下來交給中繼跟救援投手。」各隊也可以恢復4人輪值，讓球星有更多出賽機會，卡特表示，「我們之前每4天就出賽一次，還有機會投到300局，現在這些投手更高大、強壯，只需要訓練一下就可以了。」

不過改成7局比賽，勢必影響紀錄的計算，這部分必定有棒球迷提出反對聲音，卡特對此表示，「對我來說，紀錄這些年來早就被改變很多次了，包括擴張年代、指定打擊、帶13個投手、類固醇等等。」

卡特也舉最近才拿下生涯300救援的金布洛爾（Craig Kimbrel）為例，「這是很偉大的成就，不過金布洛爾投出的300救援，跟祖蘇特（Bruce Sutter）辦到的時候，已經有很大的不同。」