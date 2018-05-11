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MLB／記者問肩傷 克蕭：可以換更好的問題嗎？

2018-05-11 17:13世界日報 編譯組／綜合報導

道奇王牌投手克蕭。 美聯社
道奇王牌投手克蕭。 美聯社
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洛杉磯道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）自確診患有肱二頭肌肌腱炎後，8日下午在更衣室內首次接受媒體採訪。不過因左肩膀疼痛，他當時狀態不佳。記者第一個問題就是：「你應付這個問題有多久了?」克蕭沒好氣回答：「問個更好的問題。」

問題是，記者問不出更好的問題。這種事沒法給出容易回答的問題，只會有一個接一個的問題。克蕭說，他此前手臂從未受傷，這個回答就令人產生最大疑問。

如果他從未出現此種傷痛，人們如何確定他何時可以重返賽場？若他此次左肩膀第一次受傷，他的肩膀以後會出現更多傷痛嗎？即使如大多數人預期，他幾周後將重返賽場，本賽季剩餘時間又會出現哪些狀況？肩膀受傷可大可小，不過30歲的王牌左投手，在比賽十多年後肩膀首次受傷，或許並非小事。

許多觀察人士發現，克蕭本賽季表現與之前判若兩人，或許肩膀問題就是原因。他投球沒有之前有力，對球的控制變差，讓對手打出全壘打的次數翻了一番。此外，他曾在與在大聯盟中墊底的邁阿密馬林魚隊（Miami Marlins）比賽時保送六人。在七次先發中有五次，至少讓對手打出一次全壘打。

克蕭的防禦率仍為極低的2.86，並在44局三振多達48人。不過他大部分先發表現都很吃力，過去從未如此。

克蕭身體看來沒有大問題，但表現就是有些不對勁。或許這是因為道奇隊在冬季休息時間不足，或許因為過去幾年從夏季打至10月，參加比賽過長而休息過短。克蕭一直很樂觀，不過這次他遇到從未經歷的挑戰，有誰能預料結果如何？

克蕭
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