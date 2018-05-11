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MLB／紅襪中斷洋基8連勝 兩隊並列美東龍頭

2018-05-11 11:37聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

紅襪今天靠著拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）的兩發全壘打，以5：4險勝洋基，不僅讓世仇停在8連勝，紅襪也避免在系列賽遭到橫掃，兩隊在美聯東區戰績重新並列第一。

紅襪老將拉米瑞茲幾乎一肩扛起全隊進攻火力，總計2安打、3打點，前3打席就敲回3分，包括5局上對沙巴西亞（CC Sabathia）敲出的陽春砲，距離412呎，比賽隨後因雨暫停。

洋基先發投手沙巴西亞賽前2勝0敗、防禦率1.39，而且從去年8月20日以來，例行賽14連不敗，期間拿下7勝、防禦率2.29，但今天面對紅襪，4局丟掉4分，防禦率上升到2.23，5局原本續投，不過因雨中斷，恢復比賽後洋基決定換投。

紅襪拿下前3分都不是靠長打，貝茲（Mookie Betts）首局先敲出場地二壘安打，推進到三壘後，拉米瑞茲的滾地球護送回本壘；第3局的連續2安，讓紅襪攻占二、三壘，拉米瑞茲、馬丁尼茲（J.D. Martinez）的一壘安打各有1分打點。

洋基在7局下1出局攻占滿壘，紅襪換上凱利（Joe Kelly）未能止血，賈納（Brett Gardner）四壞保送、賈吉（Aaron Judge）安打、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）推進，各有1分打點，凱利又出現暴投讓洋基追平比數。

不過8局上馬丁尼茲的陽春砲再度幫助紅襪取得領先，凱利未再掉分，9局終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）投出三上三下，拿下本季第10次救援成功。

紅襪拉米瑞茲馬丁尼茲
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