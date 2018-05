擷圖自畫面。 分享 facebook

大聯盟比賽常有因突發狀況而暫停比賽,不過,今天費城人主場迎戰巨人的比賽,卻是為了一名小球迷的可愛舉動,而讓主審比出手勢暫停比賽。比賽因小球迷暫停影片

原來是一局上巨人隊進攻時,四棒貝爾特(Brandon Belt)打出一記界外球,球僮將這球拋給觀眾席送給球迷,而觀眾席一堆人經過一番爭奪後,一名戴帽子成年球迷搶到了球,這名接到球的觀眾並未藏私,把球送給在一旁由爸爸抱在懷中的小球迷。突然主審叫出暫停,原來是這名小球迷再把球拋回場內,使得比賽只好中斷。

這名小球迷可能不了解棒球比賽,而將球丟向場內而擾亂了比賽,但令所有人都直呼可愛,不過,貝爾特最後在這次打席中被三振出局。

This little guy will never be able to have nice things. 😂 pic.twitter.com/AVwp33IRbz