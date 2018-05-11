火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

前天（五月九日），水手隊投手派克斯頓（James Paxton）投出大聯盟本季第三場無安打比賽。如果各位有從今年球季一開始，就追蹤大聯盟的動態到現在，應該都會有種「怎麼好像天天都有『無安打比賽進行中』提醒」的感覺。

從數字上來看，截至五月九日，大聯盟今年已經出現多達20場至少投到六局的無安打比賽，而去年一整年也不過24場。海力克森（Jeremy Hellickson）、赫曼（Domingo German）、威廉斯（Trevor Williams）、賈西亞（Jarlin Garcia）、吉布森（Kyle Gibson）等，非一般球迷心目中頂級或前兩號先發投手的球員，都曾在本季丟出至少六局的無安打比賽。

水手隊左投派克斯頓日前在對藍鳥隊的比賽中投出無安打比賽，本季他8場先發的被打擊率僅有.200。 美聯社 分享 facebook

過去兩季（2016和2017），大聯盟共只出現兩場無安打比賽，而今年球季還打不滿一個半月，就已經出現了三場。沒錯，2015年是有多達七場無安打比賽，但也沒有在五月中前就出現三場。按照今年出現無安打比賽和「六局無安打」的數量和頻率，不排除剩餘賽季我們還能看到更多的無安打比賽出爐。

之所以會出現這麼多具宰制力的投手表現，不外乎跟近年的三振浪潮還有打者思維轉變有關。筆者在四月底的文章中（大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響），已經詳述了近年三振浪潮的現象，以及打者進攻策略改變推波助瀾這個趨勢的助長效果。

隨著數據分析導入棒球，愈來愈多資訊被挖掘出來，大聯盟30支球團都逐漸淘汰過去較無效率的建隊思維和場上戰術，試圖利用新資訊、能創造最大效益的觀念，爭取競爭優勢。而這些趨勢變遷帶來的結果，就是近期我們常聽到的「不要讓投手面對同一條打線超過兩次」、「先發投手分擔局數愈來愈少」、「後援投手表現愈來愈強勢」、「愈來愈多打者採取全力揮棒哲學」、「聯盟的平均打擊仰角提升」等發展。這些發展使得球場上三振、保送、全壘打的數量增加，一般場內球、短程安打的次數減少，連帶提高了無安打比賽發生的機率。

印地安人投手米勒近年帶起一陣強勢牛棚熱潮，也讓好的中繼投手終於有機會拿到高薪。 歐新社資料照片 分享 facebook

而筆者最近又發現了另一個能夠佐證上述趨勢的具體數據：98英里以上的球數大幅增加。根據《ESPN》的數據統計，到上個周末為止，大聯盟投手本季已合力投出2139顆98英里（含）以上的球，照這種累積速率，預計季末結算今年大聯盟打者會看到超過20000顆98英里以上的球。如下圖所示，這個數量將會是大聯盟過去前所未見的。

李秉昇製表 分享 facebook

愈來愈多年輕投手挾著球速動輒三位數的速球，勇闖大聯盟。以先發投手來說，近年最知名的莫過於「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）、洋基火球男塞佛里諾（Luis Severino）、大谷翔平等人。但你知道勇士隊的佛提奈維琪（Mike Foltynewicz）、雙城隊新人羅梅洛（Fernando Romero）、紅人隊投手卡斯提歐（Luis Castillo）等低知名度投手，也都是直球極速可飆破百英里、均速超過95英里的高球速先發投手嗎？

後援投手更不用說，查普曼（Aroldis Chapman）、狄亞茲（Edwin Diaz）、巴坦西斯（Dellin Betances）、凱利（Joe Kelly）、金布瑞爾（Craig Kimbrel）、赫雷拉（Kelvin Herrera）等好幾名終結者、布局投手，都是大家耳熟能詳、有能力輕鬆投出98英里以上速球的選手。

派克斯頓的隊友狄亞茲也進化成超級火球男，威力不輸查普曼，本季18.1局投球就有31次三振，被打擊率低到0.098。 美聯社 分享 facebook

這兩年，球速足以挑戰、超越上面前輩地位的年輕球員，更如雨後春筍般冒出，包括本季取代查普曼成為大聯盟新直球均速王的紅雀新秀希克斯（Jordan Hicks，直球均速達99.2英里）、光芒隊強力左腕艾拉瓦多（Jose Alvarado，直球均速為98.3英里）、後援右投史坦尼克（Ryne Stanek，直球均速為97.3英里）、馬林魚中繼投手葛雷諾（Tayron Guerrero，直球均速為98英里）、天使新牛棚成員安德森（Justin Anderson，直球均速為97.9英里）等等，根本族繁不及備載。這些球員的球速都不是普通地快，而是達到能輕易上看98英里、極速破百都不成問題的駭人程度。

還記得13年前，當老虎後援投手祖瑪亞（Joel Zumaya）登上大聯盟飆出破百英里的速球時，球界處處發出咋舌之聲，這樣的球威和表現在那時候可是大新聞，因為幾乎沒有所謂能「經常」投出百英里火球的投手，那時全聯盟先發投手的直球均速僅90英里、後援投手則為91.3英里，整個聯盟上下只有祖瑪亞的直球均速超過98英里。時間快轉到13年後，現在大聯盟的記者和球迷看到百英里的速球出現，似乎早已見怪不怪，火球男遍佈各隊的先發輪值和牛棚，如今大聯盟先發投手的直球均速已達92.1英里、後援投手則上升到93英里，而2017年直球均速超過98英里的投手數量，更多達17位。

紅雀新秀希克斯(左)直球均速竟然達到99.2英里！不過他的三振能力並不出色，投手教練麥達克斯(右)特別提醒他該注意的地方。 美聯社 分享 facebook

直球球速的不斷增加，致使打者的揮空率、三振率上升，場內球的數量跟著減少；從另一個角度看，由於大家一味的追求球速，許多年輕投手寧願犧牲控球精準度，以獲得測速雷達槍上的亮眼數字，加上打者愈來愈傾向耐心選球，導致保送數量也往上抬升，連帶進一步擠壓掉場內球佔所有場上事件的比例。在球速變快、三振變多、保送變多、打者揮空率變高的情況下，一旦某場比賽打者近年流行的全力揮棒策略運氣稍微差一點，沒有出現全壘打，就很容易催生無安打比賽。

這就是我們所處的棒球年代，一個由三振、保送、全壘打跟無安打比賽主宰的棒球世代。五月初到現在，不過十天左右的時間，大聯盟就出現了派克斯頓的無安打比賽、其他五名投手投出至少六局的無安打內容、三場先發投手飆出至少15次三振的比賽，以及兩場單一球隊至少揮出五發全壘打的球賽。

無論你喜不喜歡這樣的棒球，血淋淋地事實是，它正真真實實地在我們眼前發生、蓬勃。而在聯盟下一次修改重要規則，調整棒球運作的本質與球員的行為誘因前（如1920年代聯盟修改球被使用的規則，開啟活球年代／或是1969年聯盟降低投手丘高度，終結投高打低嚴重失衡的情形），身為美國職棒迷的我們，都得接受這經過理性思維極大化各種行為效益後的棒球現狀。