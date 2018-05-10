MLB／王建民紀錄片 見證「台灣之光」起伏

2018-05-10 17:03 世界日報 舊金山報導



王建民紀錄片耗時四年，見證他起起伏伏。 世界日報 分享 facebook

講述棒球明星王建民的紀錄片即將在第36屆亞裔電影節（CAAMFest）放映。屆時王建民和該片導演陳惟揚（Frank W. Chen）都會親臨現場和觀眾互動。

紀錄片名叫「後勁：王建民」（Late Life: The Chien-Ming Wang Story）。導演陳惟揚表示，影片自2014年開拍，直到今年才完工，整個製作過程耗時四年。影片講述曾經是洋基隊的王牌投手，也被譽為「台灣之光」的王建民，受傷之後在職業棒球小聯盟「起起伏伏」的故事。大部分的影片取景地點都在美國，也有少量在台灣和加拿大。

「這是我自己的第一部紀錄片，」陳導演表示。亞裔電影節是目前美國最大的亞裔主題的電影盛事，因此陳導演將自己的作品投給主辦方參展。他透露，自己的製作團隊也有許多的亞裔。

影片將在5月12日（周六）和5月13日（周日）於KABUKI和NEW PEOPLE展映。王建民本人和陳導演都將出席5月12日晚間的放映活動。購票詳情

今年的亞裔電影節5月10日至5月24日舉行。舊金山和屋崙多家影院都會參與電影節的影片放映活動。除了王建民以外，知名香港武打影星鄭佩佩也會來到舊金山和影迷交流。今年電影節關注「每一種感官的文化」（Culture, In Every Sense），會在音樂，美食，和電子媒體的不同層面將電影藝術多元呈現。眾多華語電影將參與展映，也有不少華裔電影人的主流作品參與電影節。

電影節還將向知名「俠女」影星鄭佩佩（Pei-Pei Cheng）致敬，並邀請她5月14日晚間來到舊金山華埠China Live餐廳座談與影迷交流。鄭佩佩生於上海，中學時移居香港，是香港知名的武打電影女星。她曾出演電影「臥虎藏龍」當中的「碧眼狐狸」，獲得香港電影金像獎最佳女配角。