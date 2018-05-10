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MLB／3連戰遭小熊橫掃 羅哈斯：就像被甩巴掌

2018-05-10 15:44聯合報 記者藍宗標╱即時報導

旅美左投陳偉殷今天遭小熊隊重創，先發3局失9分吞下本季第2敗，也是生涯7年最慘的一敗；小熊隊開路先鋒羅哈斯（ Miguel Rojas）形容，這次3連敗遭小熊橫掃，感覺就像被甩了一巴掌。

馬林魚打完前6局1：12落後，羅哈斯7局上轟出兩分砲，本季第5轟出爐，對挽回戰局毫無幫助，全隊賽後搭機離開芝加哥，本季對戰小熊告一段落，兩個系列戰7場比賽只有2勝5敗。

馬林魚從4月24日起連贏4個系列賽，對道奇、洛磯、費城人、紅人隊3連戰都取得2勝1敗，沒想到對決小熊一勝難求，羅哈斯說：「本來抱著很高的期望，想要延續這股氣勢。」

馬林魚本季戰績掉到13勝23敗，仍在國聯東區墊底，也是唯一勝率不到5成的球隊，羅哈斯認為，對小熊這3戰沒有打出應有水準，球隊實力絕對不只如此，趕快重新振作最重要。

馬林魚今天面對小熊3名投手，全場只有8支安打，羅哈斯5支3，另5安竟有兩安是陳偉殷、第4任投手岡薩雷茲（Merandy Gonzalez）揮出，打線出現疲軟現象。

馬林魚明起在邁阿密主場進行主場7連戰，先對勇士隊4連戰，再和道奇隊打3場，陳偉殷預定16日對決道奇。

小熊隊馬林魚道奇
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