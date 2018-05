MLB／大谷對洛磯代打敲安 教頭讚越來越適應

美聯社 分享 facebook

天使隊與洛磯隊跨聯盟賽事第2戰,在沒有指定打擊的國聯球隊主場,天使隊「二刀流」大谷翔平連兩場沒被排進先發打序,但他在7局上代打敲出安打,終場天使隊也以8:0獲勝,斬斷洛磯隊的6連勝。

大谷翔平造訪有「打者天堂」之稱的洛磯主場庫爾斯球場(Coors Field),昨天首戰賽前打擊練習時就展現他的天身神力,把其中一球掃中右外野第3層看台,而且擊球力道之大,還讓球在球場欄杆上留下球印。

大聯盟官網「Cut 4」放上球印的照片。 截圖自MLB Cut4官網 分享 facebook

大聯盟官網「Cut 4」今天就放上球印的照片,還從看台上往本壘拍,顯示球的落點與打擊區的距離有多遠,文章結尾還寫下,「大谷翔平,奇蹟中的奇蹟,他接下來還要做什麼來讓我們驚豔?」

因跨聯盟賽事在國聯球隊主場進行,投手需上場打擊,大谷翔平這兩場比賽都從板凳出發,昨天代打1打席沒安打,今天在8局上球隊7:0領先時上場,1出局一壘有人時擊出中外野安打,但攻勢接著因雙殺結束。

Yes, it's batting practice, but come on. Shohei Ohtani was sending balls into the UPPER DECKS! 😲#Shotime | @Angels pic.twitter.com/HPJCmlZqDR