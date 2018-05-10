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MLB／大谷對洛磯代打敲安 教頭讚越來越適應

2018-05-10 09:45聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

美聯社
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天使隊與洛磯隊跨聯盟賽事第2戰，在沒有指定打擊的國聯球隊主場，天使隊「二刀流」大谷翔平連兩場沒被排進先發打序，但他在7局上代打敲出安打，終場天使隊也以8：0獲勝，斬斷洛磯隊的6連勝。

大谷翔平造訪有「打者天堂」之稱的洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field），昨天首戰賽前打擊練習時就展現他的天身神力，把其中一球掃中右外野第3層看台，而且擊球力道之大，還讓球在球場欄杆上留下球印。

大聯盟官網「Cut 4」放上球印的照片。 截圖自MLB Cut4官網
大聯盟官網「Cut 4」放上球印的照片。 截圖自MLB Cut4官網
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大聯盟官網「Cut 4」今天就放上球印的照片，還從看台上往本壘拍，顯示球的落點與打擊區的距離有多遠，文章結尾還寫下，「大谷翔平，奇蹟中的奇蹟，他接下來還要做什麼來讓我們驚豔？」 

因跨聯盟賽事在國聯球隊主場進行，投手需上場打擊，大谷翔平這兩場比賽都從板凳出發，昨天代打1打席沒安打，今天在8局上球隊7：0領先時上場，1出局一壘有人時擊出中外野安打，但攻勢接著因雙殺結束。

賽後天使總教練索夏（Mike Scioscia）也讚大谷翔平代打表現越來越好，「當他能上場、能上去代打時，他需要去習慣這部分，很高興看他越來越適應。」

大谷翔平本季以打者身份出賽18場，61打數敲出21支安打，有4發全壘打、14分打點，打擊率3成44。

天使隊巴瑞亞（Jaime Barria）先發5.1局無失分，被揮出5支安打，送出7次三振，之後由3任牛棚投手合力守成，全場賞給對手14K，完封洛磯隊。打線則有柯札特（Zack Cozart）、厄普頓（Justin Upton）、 李維拉（Rene Rivera）開轟。 

大谷翔平天使
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