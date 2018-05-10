MLB／陳偉殷挨3轟 只投3局失9分吞敗

2018-05-10 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



馬林魚隊旅美左投陳偉殷本季復出後第3度先發，生涯首度在小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）出賽，卻投出生涯最慘一役，只投3局挨3發全壘打，單場失9分創大聯盟生涯新高，終場馬林魚以4：13慘敗給小熊隊，陳偉殷吞下2連敗。

陳偉殷在1局下就挨陽春砲，成為布萊恩（Kris Bryant）生涯第100轟的苦主，之後連續解決5名打者，但3局下卻遇上大危機，被首名打者羅素（Addison Russell）揮出二壘打，之後投出保送，1出局後被布萊恩敲二壘打失第2分。

小熊隊喊出暫停後也沒讓陳偉殷偉穩定下來，他被貝茲（Javier Baez）敲安打持續失分，馬上又讓瑞佐（Anthony Rizzo）轟3分砲，再被康崔拉斯（Willson Contreras）擊出三壘打，小熊隊採犧牲觸擊形成2人出局後，陳偉殷還投出保送，並被羅素掃出3分砲。

陳偉殷在單局面對11個人次，才抓到第3個出局數，被揮出6支安打中有5支是長打，包括2發全壘打，還投出2次四壞保送，單局失8分，讓馬林魚隊陷入0：9的大幅落後，他也在投完3局後被換下場。

陳偉殷主投3局，寫大聯盟生涯第二短先發局數，用的68球中有39顆好球，被敲7支安打（3轟），另有2保送和1次三振，單場失掉9分，吞第2敗，生涯兩度對戰小熊隊還沒開胡。但他在3局上從小熊隊先發昆塔納（Jose Quintana）手中敲安，本季第4打席就敲首安，也是他大聯盟生涯第2支安打。

他在4月29日復出先發以5.1局失1分表現對洛磯隊奪勝後，接著對上紅人隊、小熊隊分別只投4局失4分、3局失9分，吞2連敗，防禦率飆到10.22。

陳偉殷退場後，馬林魚隊牛棚持續失分，小熊隊全場共揮出17支安打，其中有10支是長打，豪取13分，在系列賽3戰橫掃馬林魚。