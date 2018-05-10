MLB／首度站上小熊主場 陳偉殷拚第2勝

2018-05-10 03:31 中央社 華盛頓9日專電



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 效力美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚隊的台灣投手陳偉殷，今天將先發出戰芝加哥小熊隊，力拚今年球季第2勝。

這也是陳偉殷大聯盟生涯首度站上小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）先發。

馬林魚隊今天在與小熊三連戰的最後一場比賽派陳偉殷先發，是他大聯盟生涯以來、首次在瑞格利球場登板；他之前有過一次對戰小熊的紀錄，無關勝敗。

陳偉殷今年球季傷後復出，重返馬林魚先發行列後出賽兩場，戰績1勝1敗，防禦率4.82。