MLB／曾仁和本季初先發 2局失3分飆3K退場

2018-05-09 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



曾仁和本季在大聯盟的首度亮相只投2局失3分。 美聯社 分享 facebook

小熊隊旅美投手曾仁和今天升上大聯盟，頂替達比修有先發出戰馬林魚，首局被連敲4支長打（1轟）先失3分，續投第2局雖然回穩，但2局下打擊機會被更換代打退場，本季在大聯盟的首度亮相只投2局失3分，暫列敗投候選人。

曾仁和一開賽就Ｋ掉瑞爾穆托（J.T. Realmuto），再讓梅賓（Cameron Maybin）擊出滾地球出局，但2出局後遭遇危機，被卡斯楚（Starlin Castro）敲安打，接著一顆91.1英里（約147公里）的直球被包爾（Justin Bour）揮出左外野2分砲失分。

挨轟後曾仁和又被安德森（Brian Anderson）、迪崔克（Derek Dietrich）連敲2支二壘打再失1分，投手教練也趕緊喊出暫停上投手丘，之後曾仁和成功製造滾地球抓下第3個出局數，但小熊隊先陷入0：3落後。

第2局曾仁和續投，狀況回穩，連續三振掉布林森（Lewis Brinson）及投手烏雷納（Jose Urena），之後讓瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出滾地球出局，省力製造3上3下，沒有失分。

小熊隊打線也在2局下有所回應卡拉提尼（Victor Caratini）、哈普（Ian Happ）接連安打後輪到曾仁和打擊，小熊隊更換代打博特（David Bote），他成功揮出左外野二壘打，替球隊送回2分，將比數追成1分落後。

曾仁和被換代打退場後，3局起小熊隊換上與他同日升大聯盟的左投札斯崔斯尼（Rob Zastryzny）接替。此戰曾仁和先發2局，用39球中有28顆好球，被揮出4支安打都集中在第1局，包括1轟和2支二壘打，失3分，但也送出3K。