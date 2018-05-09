MLB／達比修掛病號 曾仁和先發救火

2018-05-09 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



小熊隊先發吃緊，曾仁和可望上大聯盟遞補。 路透資料照 分享 facebook

小熊隊日籍球星達比修有因為感冒進入十天傷兵名單，廿三歲旅美投手曾仁和今天可望重返大聯盟，遞補先發對決馬林魚隊，爭取生涯第二勝、首場先發勝；這應是曾仁和唯一先發機會，達比修預定十五日歸隊對戰勇士隊，期待甩掉開季三連敗的陰霾。

小熊昨天在芝加哥主場以十四比二痛宰馬林魚，奪下三連戰首勝，終止最近五連敗，今天第二戰先發人選要到賽前才會公布，當地媒體推測應該就是曾仁和，將從三Ａ被叫上大聯盟；至於明天三連戰最後一戰，馬林魚輪到陳偉殷登板，這可能是台灣投手本季唯一連續兩戰先發場面。

小熊開季作客馬林魚球場，兩隊四連戰扯平，這次輪到馬林魚前進芝加哥，兩隊打完三連戰後，要到明年球季才會再碰面。

達比修本季出賽六場投出三敗、防禦率六，進入傷兵名單的日期回溯到五日，將在十五日歸隊；曾仁和在三Ａ先發六戰投出四連敗、防禦率八點零四，昨天原定登板突然取消，美媒嗅出他今天將取代達比修，上演大聯盟本季首戰。

曾仁和去年季末出賽兩場，一先發一後援，九月廿九日對紅雀之戰後援三局未被安打、未失分，奪下生涯首勝，今天對決馬林魚王牌投手烏雷納，目前五敗並列大聯盟最慘紀錄，就看曾仁和有沒有本事搶勝。

陳偉殷本季戰績一勝一敗、防禦率四點八二，生涯唯一對戰小熊是前年六月廿日四，投七局被揮出五支安打、失兩分，優質表現無關勝敗，明天將是首次在小熊主場登板。