MLB／達比修為漸凍人捐款 感動世仇紅雀球迷

達比修有義舉,感動世仇球迷。路透 分享 facebook 運動家外野手皮斯卡提(Stephen Piscotty)的媽媽因為罹患漸凍症不幸離世,從未和他同隊過的達比修有卻表達追思,捐了1萬美元給基金會,讓視小熊為世仇的紅雀球迷也不禁在推特上寫下,「我今天成為達比修的球迷。」

皮斯卡提的母親去年漸凍症發病,紅雀特地在季中將他交易到運動家,讓他能更方便回到加州的老家照顧親人,沒想到他的媽媽還是在罹病一年後,於上周末過世,享年55歲,皮斯卡提為了緬懷,成立漸凍人發展關懷基金會,目標募到10萬美元的善款,而達比修有得知消息後立刻慷慨解囊,拿出1萬美元贊助,並且告訴記者,原本不希望公開這消息。

達比修有的愛心融化了一名紅雀球迷,在推特上表示,「身為紅雀球迷,我應該討厭小熊,但達比修拋磚引玉,為了懷念皮斯卡提母親而捐錢,所以今天我是達比修的球迷,因為漸凍人研究比棒球更具意義。」達比修看到後也回應,「我們都是一家人。」

達比修有今年以6年1.26億美元的價碼加盟小熊,不過開季以來投得掙扎,6場先發只投了30局,戰績0勝3敗,防禦率高達6,原本預定明天再戰馬林魚的他,也因為流感被放入10天傷兵名單,臨時跳過一場先發。

Wow, so amazing of Yu Darvish to donate $10K 👏 pic.twitter.com/tp2wu54OS1