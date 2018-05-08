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MLB／達比修為漸凍人捐款 感動世仇紅雀球迷

2018-05-08 11:28聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

達比修有義舉，感動世仇球迷。路透
達比修有義舉，感動世仇球迷。路透
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運動家外野手皮斯卡提（Stephen Piscotty）的媽媽因為罹患漸凍症不幸離世，從未和他同隊過的達比修有卻表達追思，捐了1萬美元給基金會，讓視小熊為世仇的紅雀球迷也不禁在推特上寫下，「我今天成為達比修的球迷。」

皮斯卡提的母親去年漸凍症發病，紅雀特地在季中將他交易到運動家，讓他能更方便回到加州的老家照顧親人，沒想到他的媽媽還是在罹病一年後，於上周末過世，享年55歲，皮斯卡提為了緬懷，成立漸凍人發展關懷基金會，目標募到10萬美元的善款，而達比修有得知消息後立刻慷慨解囊，拿出1萬美元贊助，並且告訴記者，原本不希望公開這消息。

達比修有的愛心融化了一名紅雀球迷，在推特上表示，「身為紅雀球迷，我應該討厭小熊，但達比修拋磚引玉，為了懷念皮斯卡提母親而捐錢，所以今天我是達比修的球迷，因為漸凍人研究比棒球更具意義。」達比修看到後也回應，「我們都是一家人。」

達比修有今年以6年1.26億美元的價碼加盟小熊，不過開季以來投得掙扎，6場先發只投了30局，戰績0勝3敗，防禦率高達6，原本預定明天再戰馬林魚的他，也因為流感被放入10天傷兵名單，臨時跳過一場先發。

達比修有紅雀小熊
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