MLB／大谷繳優質先發 相隔近一個月奪第3勝

2018-05-07 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



相隔11天重回投手丘，大谷翔平和水手塞揚名投赫南德茲（Felix Hernandez）對尬技高一籌，繳出6局失2分的優質先發，再加上隊友火力也以3轟相挺，終場天使以8：2擊敗水手，大谷收下本季第3勝。

大谷翔平前面6局找回強投身手，只被敲4支安打，沒有失分，還送出6次三振，第7局他繼續登板，結果先被漢尼格（Mitch Haniger）敲出安打，又讓下一棒的希利（Ryon Healy）直接把球送出左外野，然後他再連投4顆壞球保送朱尼諾（Mike Zunino），這個半局一個出局數都未解決就被換下場，還好牛棚接手後成功止血，沒讓傷害擴大。

大谷翔平此役用了和上一場同樣多的98球，其中59球是好球，球速最快99.5哩雖然未達最佳水準，但滑球狀況良好，製造7次揮棒落空，這一場也是大谷久候將近一個月的勝投。

天使打線的支援來得很早，2局上柯札特（Zack Cozart）和楊恩（Chris Young）依序敲出陽春砲，6局上更在2人出局後，用楊恩的不死三振展開攻勢，倒楣的赫南德茲不但沒能收拾這個半局，還被敲出安打多掉1分，後來留在場上的殘壘牛棚也沒守住，讓楚奧特（Mike Trout）一棒形成3分彈。

赫南德茲最後以5.2局失5分作收，4次保送和5個三振，承擔本季第3敗。

天使9局上多添2分，穩當收下今年第21勝，客場13勝3敗的他們成為聯盟最佳「奧客」。