MLB／克蕭二頭肌發炎 連三季進出傷兵名單

2018-05-07 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



克蕭因二頭肌發炎，被放入10天傷兵名單。 美聯社 分享 facebook 開季戰績欠佳的道奇如今又傳出另一項雪上加霜的噩耗，王牌強投克蕭（Clayton Kershaw）因為二頭肌發炎，被放入10天傷兵名單，這是他連續3年傳出傷情，若季後想跳脫合約，恐怕會影響身價。

克蕭是在昨天練習完傳接球後感覺手臂不適，並立刻離隊，從墨西哥飛回洛杉磯尋求隊醫意見，總教練羅伯茲（Dave Roberts）回應，「我們謹慎但抱持樂觀，如果是手臂其他地方，可能會比較擔心，二頭肌的話我們則希望以對。」

道奇棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）也出面強調，「沒有任何跡象顯示這是嚴重問題，單純二頭肌發炎。」克蕭的詳細檢測報告最快明天出爐。

克蕭何時能歸隊目前還不得而知，道奇也從3A叫上投手史都華（Brock Stewart）支援。

克蕭生涯前8年只在2014年因背肌發炎掛病號，當年他仍收下生涯第3座國聯塞揚獎，沒想到自2016年起，就逃不過每年都進廠維修的命運，先是因背部骨刺休養超過2個月，去年也在背部拉傷後暫離5周。

今年賽季對克蕭來說諸事不順，7場先發防禦率雖然只有2.86，但戰績1勝4敗，敗場數已經追平前2年的數字。

緊接在席格（Corey Seager）和柳賢振後，克蕭成為道奇一周內第3位進入傷兵名單的主力球員，另外，他們還有透納（Justin Turner）本季開打至今仍因傷缺席。