MLB／白襪岡薩雷茲沒練過 天生歌喉讚博掌聲

岡薩雷斯。 美聯社 分享 facebook 白襪投手岡薩雷茲(Miguel Gonzalez)在大聯盟打滾7年,平時愛在洗澡時唱歌,今天臨時被推到麥克風前面,在來表演的墨西哥街頭樂隊伴奏下,展現好歌喉。

白襪今天請來傳統墨西哥街頭樂隊基金會表演,賽前投打練習時,他們也在一旁試音,白襪球員聽完希望他們還能加碼一首,總教練倫特利亞(Rick Renteria)趁機把岡薩雷茲推向麥克風,在沒準備之下直接加入獻唱,也獲得不少掌聲。

岡薩雷茲表示,「我很享受,沒想到會有這個機會,太好玩了,我爸爸很會唱歌,從小就聽他唱歌長大,也跟著一起唱,不過從來沒有正式練習過,跟樂團一起唱很開心。」

岡薩雷茲因旋轉肌發炎被列入傷兵名單,明天將進牛棚練投,沒想到被總教練「陷害」,岡薩雷茲笑說下次就輪到倫特利亞,自己則希望在退休前能有獻唱國歌的機會。

岡薩雷茲表示,「我大概10歲的時候知道自己有副好歌喉,只是需要一些聲音練習,不過這需要時間。」

⚠️ STOP WHAT YOU'RE DOING AND WATCH THIS ⚠️



El Mariachi joined the Mariachi Heritage Foundation during soundcheck and the result was amazing: pic.twitter.com/qIg9YtJUKn