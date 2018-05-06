MLB／白襪岡薩雷茲沒練過 天生歌喉讚博掌聲

2018-05-06 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



岡薩雷斯。 美聯社 分享 facebook 白襪投手岡薩雷茲（Miguel Gonzalez）在大聯盟打滾7年，平時愛在洗澡時唱歌，今天臨時被推到麥克風前面，在來表演的墨西哥街頭樂隊伴奏下，展現好歌喉。

白襪今天請來傳統墨西哥街頭樂隊基金會表演，賽前投打練習時，他們也在一旁試音，白襪球員聽完希望他們還能加碼一首，總教練倫特利亞（Rick Renteria）趁機把岡薩雷茲推向麥克風，在沒準備之下直接加入獻唱，也獲得不少掌聲。

岡薩雷茲表示，「我很享受，沒想到會有這個機會，太好玩了，我爸爸很會唱歌，從小就聽他唱歌長大，也跟著一起唱，不過從來沒有正式練習過，跟樂團一起唱很開心。」

岡薩雷茲因旋轉肌發炎被列入傷兵名單，明天將進牛棚練投，沒想到被總教練「陷害」，岡薩雷茲笑說下次就輪到倫特利亞，自己則希望在退休前能有獻唱國歌的機會。

岡薩雷茲表示，「我大概10歲的時候知道自己有副好歌喉，只是需要一些聲音練習，不過這需要時間。」

岡薩雷茲展現好歌喉：